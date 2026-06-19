VIDEO: así fue el insólito error del arquero de Corea del Sur que le dio el triunfo a México en el Mundial 2026

México vivió un primer tiempo entre la euforia y la impaciencia. Apenas comenzó el partido, los “Ole, Ole, Ole”... bajaron desde las tribunas del estadio de Guadalajara. Los dirigidos por Javier Aguirre comenzaron monopolizando la pelota, empujando a Corea del Sur contra su área y parecían dispuestos a resolver rápido el partido y ya pensar en los 16avos de final del Mundial que organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

Las tribunas ofrecían una verdadera postal de fiesta. Sin embargo, el desarrollo empezó a ir por otro camino. El partido fue perdiendo ritmo y hubo lugar a los pelotazos, las ideas comenzaron a escasear y Corea del Sur encontró espacios para respirar. Inclusive se animó a inquietar con alguna aproximación aislada. El entusiasmo inicial del público local mutó lentamente en ansiedad. Y la ansiedad terminó expresándose en los silbidos que acompañaron el camino de los jugadores hacia los vestuarios cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo.

México encontró un regalo inesperado y Luis Romo marcó el 1-0. David Ramos - Getty Images South America

En el segundo tiempo, Corea se defendía con orden. Hasta que llegó una jugada imposible de anticipar. Una acción desafortunada que marcó un derrumbe colectivo. Una pelota aérea, aparentemente sencilla, terminó convirtiéndose en el punto de quiebre de la noche. El arquero coreano Seung-Gyu Kim salió a cortar un centro sin aparente peligro, pero chocó con uno de sus compañeros en el área y perdió el control de la pelota. Luis Romo, que ya había comenzado la carrera de regreso para reacomodarse en el medio campo, advirtió el desconcierto antes que nadie. Cambió el sentido de su movimiento, encontró el balón suelto y definió con el arco vacío para marcar el 1-0 que desató el desahogo mexicano.

México encontró un regalo inesperado

🇲🇽⚽ ¡MÉXICO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 50', Romo, con ayuda del arquero, marcó el 1-0 ante Corea del Sur. pic.twitter.com/YLIoznofnW — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2026

Desde allí, México pasó a defender una ventaja que nunca fue cómoda. El equipo de Javier Aguirre se replegó cerca de su área y Corea del Sur empujó con insistencia en el tramo final, acumulando centros y mayor presencia ofensiva.

Ahí apareció Raúl Rangel. El arquero mexicano sostuvo el triunfo con una intervención decisiva: primero despejó un gran cabezazo de Cho Gue-Sung y, desde el piso, reaccionó de inmediato para contener el rebote que Hyun-Jun Yang había rematado desde corta distancia. Fue una doble atajada clave en el momento de mayor asedio coreano. “Me acuerdo que tenía el balón y nada más. Fue una reacción. Estamos dando un golpe de autoridad”, resumió Rangel al terminar el partido.

Lo mejor de México vs. Corea del Sur

México contra Corea

En apenas unos minutos México volvió a exhibir una de las caras que mejor conoce cuando organiza un Mundial: la de una selección que convive permanentemente con el entusiasmo de su gente, pero también con la urgencia de cumplir expectativas.

Poco importó para sus hinchas que la clasificación para la siguiente rueda llegara con un blooper. La primera misión estaba cumplida.

México sigue con puntaje ideal, sin goles en contra y con la clasificación encaminada a 16avos de final. En el duelo directo por el liderazgo del Grupo A, lo resolvió en una noche discreta, marcada por dos acciones decisivas en los arcos: el error de Kim Seung-Gyu que abrió el camino y la salvada de Rangel que lo sostuvo hasta el final.