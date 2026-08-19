VIDEO: así fueron los goles de Atlético de Madrid en su debut en la Liga de España

Atlético de Madrid necesitó de dos apariciones espectaculares para destrabar su estreno en el comienzo de la Liga de España. En el Wanda Metropolitano, el equipo dirigido por Diego Simeone venció por 2-0 a Málaga en la primera fecha de la temporada 2026/27 y comenzó el campeonato con tres puntos gracias a dos golazos que llegaron en el tramo final del partido.

No fue una presentación sencilla para el conjunto madrileño. Después de un primer tiempo con pocas situaciones y de un partido que durante largos pasajes resultó incómodo para el conjunto local, Simeone encontró las respuestas en el banco de suplentes. Kang-in Lee y Álex Baena ingresaron en la segunda parte y terminaron siendo los encargados de romper la resistencia del equipo andaluz.

Simeone había apostado desde el comienzo por una formación con varios jóvenes y futbolistas que buscaban aprovechar su oportunidad en el inicio de una temporada que presenta varios cambios en el plantel. Pero fue desde el banco de suplentes donde encontró las piezas que terminarían modificando el desarrollo del partido.

Diego Simeone encontró en el banco las variantes para destrabar un partido que se había complicado en el debut JAVIER SORIANO - AFP

El primero llegó a los 70 minutos y fue una verdadera obra individual. Kang-in Lee recibió abierto sobre la derecha, encaró hacia el centro, fue dejando rivales en el camino a fuerza de enganches y, cuando encontró el espacio, sacó un formidable zurdazo desde afuera del área. La pelota viajó lejos del alcance del arquero para convertirse en el 1-0 y desatar el festejo en el Metropolitano. De esta manera, el surcoreano, una de las incorporaciones para esta temporada, tuvo un estreno que le será difícil de olvidar.

El golazo de Kang-in Lee para abrir el partido

Con la ventaja, Atlético encontró los espacios que le habían faltado durante buena parte de la tarde. Y todavía quedaba otro gol para guardar entre las mejores imágenes de la primera fecha.

Alex Baena se hizo cargo de un tiro libre desde una posición ideal para un futbolista de gran pegada. Su remate superó la barrera y terminó en la red para establecer el 2-0 definitivo. Otro golazo y partido liquidado.

El espectacular tiro libre de Baena para el 2-0

Así, dos futbolistas que comenzaron el encuentro como suplentes terminaron resolviendo el estreno del equipo de Simeone. Atlético de Madrid había tenido dificultades para quebrar a un Málaga que regresó a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años, pero encontró calidad individual en el momento indicado.

La victoria también significó un comienzo positivo para un Atlético que vuelve a afrontar la temporada con la intención de mantenerse en la pelea con los grandes protagonistas del fútbol español. Esta vez no necesitó dominar de principio a fin: le alcanzó con sostenerse en los momentos incómodos y encontrar en el banco dos futbolistas capaces de cambiar la historia.

El argentino Julián Álvarez no fue convocado por Simeone para este primer compromiso del torneo español. El delantero tendrá que esperar para hacer su presentación oficial en la nueva temporada. Sin embargo, su ausencia no impidió que el conjunto madrileño encontrara otras respuestas ofensivas para resolver un partido que se había mantenido cerrado hasta el tramo final.