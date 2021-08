Turismo Carretera: los múltiples festejos de Josito Di Palma en Villicum

Cuatro días atrás se cumplieron 84 años de la primera prueba de Turismo Carretera. El apellido Di Palma es sinónimo del automovilismo argentino y, en particular, de la categoría más popular y antigua del planeta. La familia arrecifeña ganó en 48 veces en el TC, con el Loco Luis Rubén como referente y vencedor en 20 oportunidades. También celebraron sus hijos José Luis, Patricio y Marcos. Ahora fue el turno de Josito (Luis José), que se impuso en su carrera número 150 en el TC y rompió una sequía de casi cuatro años sin éxitos. La 9na fecha del campeonato, que se desarrolló en el autódromo de Villicum, en San Juan, determinó también la clasificación de tres de los 12 pilotos a la Copa de Oro: Agustín Canapino (Chevrolet), puntero del torneo y ganador de la Etapa Regular a falta de una competencia, Josito y Marcos Landa (Torino).

El mejor en las series clasificatorias, el lanzamiento de la final lo descubrió a Josito en una batalla con Julián Santero (Ford), el poleman del sábado. El mendocino y el arrecifeño protagonizaron una maniobra al límite y Santero se apoderó del liderazgo. El 11 de julio pasado, en Concordia, también fueron a todo o nada y el mendocino se equivocó, chocó al arrecifeño y esa acción le valió una suspensión, por esa razón no corrió una semana atrás. Ahora, cuando conducía al pelotón, una pinchadura en el neumático trasero derecho provocó el ingreso a los boxes para cambiar la goma y que Josito recuperara la posición de privilegio: desde el séptimo giro y hasta la bandera a cuadros se dedicó a defender la victoria.

El Ford que alista el Maquin Parts y con el que Josito Di Palma ganó en Villicum: el equipo de la familia Soljan festejó por primera vez con la marca del Óvalo Prensa TC - La Nación

“La carrera más difícil, fui a la defensiva porque no quedaron bien los frenos. Pero llegó la victoria después de [casi] 4 años. Los que me conocen saben lo que cuesta. El equipo y los sponsors me están bancando, cuesta mucho llegar a este nivel con pocos recursos”, comentó, emocionado, Josito a la transmisión oficial de TV. No ganaba desde el 17 de noviembre de 2017, en Comodoro Rivadavia. Y desde entonces, más de una vez debió ausentarse por no completar el presupuesto.

En el inicio, como a lo largo del desarrollo, los frenos fueron un rival interno para Di Palma. “Ya en la serie tuve un desgaste mental terrible, porque corrí cada vuelta como si estuviera clasificando”, señaló, quien así lograba la mejor posición de partida para la final. El ataque de Canapino a Juan Pablo Gianini (Ford) le posibilitaron tomar un respiro en esa pelea constante con el Ford que prepara el Maquin Parts, que ganó por cuarta vez en el TC, la primera con Ford. El equipo de la familia Soljan no festejaba desde el 28 de julio de 2019, cuando logró el triunfo en Concordia, con Leonel Pernía (Torino).

Por segunda vez en la historia del TC, que cumplió 84 años la semana pasada, un Di Palma ganó con Ford; Josito repitió el logró de su abuelo, el Loco Luis Rubén, que triunfó en el autódromo de Buenos Aires en 1998 Prensa TC - La Nación

Para Josito también significó el primer éxito con la marca del Óvalo. En la familia, solamente su abuelo había logrado triunfar con Ford: el 13 de septiembre de 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, con motorización de Johnny De Benedictis. En esa jornada, en la butaca derecha estuvo su hija Andrea. El desglose de las victorias del Loco fueron 14 con Torino, 4 con Chevrolet, una con Dodge y Ford.

También Canapino, que arribó en el tercer puesto, por detrás de Gianini, tuvo motivos para celebrar: se aseguró ganar la Etapa Regular y sumará puntos bonus en la Copa de Oro. Es la primera vez en su campaña que logra imponerse en el corte del campeonato. El uruguayo Marcos Landa (Torino) también se aseguró un cupo para batallar por la corona; en su primera incursión en la categoría, el charrúa exprimió el auto que le brinda el Renault Sport Torino Team, con Esteban Trotta al frente del taller en Chacabuco.

Festejo múltiple para Josito Di Palma. Rompió la serie negativa, lo hizo por primera vez con Ford y se clasificó para la Copa de Oro. El 22 de agosto, en Posadas, el TC definirá entre 19 aspirantes las nueve plazas que tiene todavía en juego la Etapa Regular.

Josito Di Palma ganó en Villicum y se aseguró una plaza en la Copa de Oro; Agustín Canapino (Chevrolet) obtuvo la Etapa Regular y Marcos Landa (Torino), también sacó pasaje para batallar por la corona Prensa TC - La Nación

LA NACION