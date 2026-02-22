Video: el gol de Manuel Lanzini a River Plate en la victoria de Vélez por el Torneo Apertura 2026

Vélez Sarsfield derrotó 1 a 0 a River Plate con un gol de Manuel Lanzini en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales, que se disputó este domingo en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers con arbitraje de Darío Herrera.

El tanto de Lanzini fue apenas iniciado el cotejo, a los cinco minutos. El propio mediocampista recuperó la pelota en la mitad de la cancha, armó una pared con Matías Pellegrini y, juntos, quebraron la línea de volantes del rival. El ex-Estudiantes de La Plata condujo en diagonal desde la izquierda hacia el centro y antes de entrar al área abrió el balón para ‘Manu’. Este engancho hacia adentro y sacó un remate raso al primer palo que pegó justamente en el poste y entró a pesar de la estirada de Franco Armani -fue reemplazado en el entretiempo por Santiago Beltrán-.

Por su pasado en el Millonario, club en el que se formó y debutó profesionalmente, el exjugador de la selección argentina y West Ham en la Premier League de Inglaterra no celebró y se llevó sus manos a la cara en señal de pedido de disculpas. “No tengo nada que decirle a los hinchas de River, yo soy hincha de River de chiquito, me crié ahí. Pero ahora estoy en esta institución y tengo que defender estos colores”, expresó el futbolista luego del encuentro.

Además, habló de la importancia de la alegría de su equipo: “Fueron tres puntos claves, en nuestra casa es importante sumar y necesitábamos seguir arriba. Fue un partido difícil porque River es el más grande y tiene jugadores bárbaros. Fue una linda victoria”. Sobre su gran presente, dijo que lo beneficia el “sistema de juego” y la “confianza” que tiene porque cuando eso ocurre “salen las cosas”.

"SABEMOS QUE RIVER ES EL MÁS GRANDE." Manuel Lanzini analizó el triunfo 1-0 de Vélez al Millonario y contó lo que significó marcarle a su exequipo.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/q1YxvO8Czp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2026

Lanzini tuvo dos etapas en el conjunto del barrio porteño de Núñez. En la primera, fue figura en el equipo de Ramón Díaz que ganó el Torneo Final 2014 y ello le valió el salto a Europa. Regresó en 2023 con expectativas muy altas, pero entre lesiones y bajos rendimientos nunca asentó como titular. Lo más saliente fue el gol que le marcó a Boca en la Bombonera para una victoria 1 a 0 en el Superclásico de la Liga Profesional 2024.

En agosto de 2025, sin lugar en el River de Marcelo Gallardo, acordó su salida y eligió Vélez para seguir su carrera deportiva. Con el Fortín firmó contrato hasta diciembre de 2026 y es una pieza fundamental en el andamiaje de Guillermo Barros Schelotto.

Con el triunfo ante River de la mano de Lanzini, Vélez sigue como único líder del Grupo A del Torneo Apertura con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates. Es uno de los cinco invictos que tiene el certamen junto a Estudiantes de La Plata, Tigre, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba y en la próxima fecha, el miércoles 25 de febrero, recibirá a Deportivo Riestra.

El Millonario, en contrapartida, sufrió la tercera derrota seguida en el Torneo Apertura y, teniendo en cuenta también el Clausura 2025, lleva apenas dos victorias, tres empates y 10 caídas en sus últimos 15 duelos. En el actual campeonato quedó décimo en la zona B con siete unidades. Su próximo rival será Banfield el jueves 26 de febrero en el estadio Monumental.