Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 6

Se cerró parcialmente este domingo la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales, con Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia de Mendoza como líderes de los grupos A y B, respectivamente. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

El Fortín derrotó a River Plate 1 a 0 en el estadio José Amalfitani con un gol de Manuel Lanzini y manda en la zona A con 14 puntos gracias a cuatro triunfos y dos empates. Es uno de los cinco invictos que tiene el certamen junto a Estudiantes de La Plata, Tigre, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba.

El Pincha superó a Sarmiento de Junín 1 a 0 en la despedida de Eduardo Domínguez y es escolta del elenco de Guillermo Barros Schelotto con 12 unidades mientras que el Halcón de Florencia Varela tiene 10, una menos que Platense -venció a Barracas Central 1 a 0- tras empardar con el Pirata 1 a 1. En la misma línea están San Lorenzo -le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro- y Talleres -sorprendió a Rosario Central 1 a 0 en el Gigante de Arroyito-.

En el Grupo B, la Lepra mendocina le ganó un partidazo a Independiente 3 a 2 y volvió a lo más alto con 15 puntos gracias a cinco triunfos y una caída. La persigue Tigre, con 14, tras igualar frente a Central Córdoba en Santiago del Estero 0 a 0 mientras que Belgrano quedó con 12. Racing igualó ante Boca en la Bombonera 0 a 0 y marcha noveno con siete unidades, la misma cantidad que el Millonario. El xeneize, que tampoco levanta cabeza y su rendimiento está lejos de ser el deseado, se ubica octavo en la zona A con 8 tantos.

El cotejo entre Argentinos Juniors y Lanús se postergó porque ambos equipos están incursionando en certámenes internacionales. El Bicho disputa la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 para ingresa a la etapa de grupos y entre semana chocará con Barcelona de Ecuador en la revancha de la serie que gana 1 a 0 por el gol de Diego Porcel en Guayaquil. El Granate, por su parte, compite en la Recopa Sudamericana con el poderoso Flamengo y se impuso en la ida 1 a 0 gracias a Rodrigo Castillo. El próximo jueves visitará al Mengao en el estadio Maracaná con la ilusión de levantar un nuevo título internacional.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Martes 24 de febrero

17: Platense vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Lucas Pardo.

19.15: San Lorenzo vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Diego Martín.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Mihura.

19.45: Central Córdoba vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Luis Lobo Medina.

AVAR: Marcos Horticolou.

21.30: Belgrano vs. Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Federico Cano.

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos.

Cuarto árbitro: Lucas Caballero.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Javier Uziga.

22: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Julián Beligoy.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Lucas Germanotta.

Miércoles 25 de febrero

17: Barracas Central vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Carlos Córdoba.

17: Gimnasia vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Echenique Fernando.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Mariano Ascensi.

19.30: Vélez vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Mario Bardina.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Juan Pablo Loustau.

19.30: Newell’s vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti.

Cuarto árbitro: Ariel Cruz.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Walter Ferreyra.

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento vs. Unión (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Sebastián Bresba.

17.15: Racing vs. Independiente Rivadavia de (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Julio Fernández.

19.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Mascheroni.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Wenceslao Meneses.

19.30: River vs. Banfield (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Hugo Páez.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Diego Verlota.

Miércoles 4 de marzo

21: Lanús vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

A confirmar

Aldosivi vs. Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-