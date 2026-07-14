Video: el inesperado gesto de Scaloni con sus jugadores que se volvió viral en las redes

Hacía instantes que había vencido al duro seleccionado de Suiza, ya estaba en una de las semifinales del Mundial, pero Lionel Scaloni no podía relajarse del todo.

Esa es la razón por la que el técnico argentino protagonizó un momento tan particular con sus jugadores cuando el plantel se retiraba del Kansas City Stadium en la madrugada de este domingo.

“¡Chicos! ¡Vamos a descansar, viejo!”, les dijo el DT a los deportistas que, tras finalizada la importante victoria ante el conjunto europeo por 3 a 1, continuaban dando entrevistas a los medios en la salida del estadio, a escasos metros de donde estaba estacionado el micro que los llevaría de regreso a la concentración. El momento en que el técnico, algo fastidioso, hizo un gesto con su muñeca para mostrar el reloj y dar muestra del paso del tiempo se viralizó en las redes en las últimas horas.

El inesperado gesto de Scaloni con sus jugadores que se volvió viral en las redes

La escena ocurrió en la zona mixta del estadio, cuando varios jugadores, entre ellos el volante Leandro Paredes, que decidió cortar con la entrevista, todavía atendían a la prensa tras el partido y el entrenador apareció para apurar el regreso a la concentración. Ya era la 1.20 de la madrugada (hora local) cuando Scaloni interrumpió las entrevistas y arrojó esa frase, que generó risas entre los presentes.

Enseguida, el inquieto seleccionador subió al micro y se lo vio sentado dentro, con una mano apoyada en su frente, esperando a que suban los futbolistas para regresar al hotel. Los futbolistas comenzaron a avanzar a paso ligero, ya sin detenerse ante los micrófonos.

El combinado albiceleste enfrentará a Inglaterra este miércoles, en Atlanta, a las 16 hora argentina, por un lugar en la gran final del torneo. La selección ya se encuentra en esa ciudad tras el viaje desde Kansas City y este martes, caída la noche en Argentina, Scaloni dará la habitual conferencia de prensa previo a un partido.