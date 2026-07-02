VIDEO: así fueron los goles de Oyarzabal y Pedro Porro para España frente a Austria por el Mundial 2026

España derrotó 3-0 a Austria en uno de los duelos de 16avos de final del Mundial 2026. En el partido que se disputa en Los Ángeles, los de Luis de la Fuente mostraron superioridad. Primero, con un tanto anulado, que fue muy protestado, pero unos minutos más tarde, abrieron el marcador desde el pie de su goleador, Mikel Oyarzábal. En la etapa final convirtió el segundo, a través de Pedro Porro. La particularidad es que ambos fueron a través del centro atrás. En el último minuto marcó el tercero, otra vez del volante de Real Sociedad, que es el goleador del equipo.

España mostraba superioridad con la tenencia de la pelota y con la velocidad de mediocampistas y laterales, pero a través de la pelota parada intentaba tener otra vía para llegar a convertir. Cuando se jugaban 29, llegó un córner desde la derecha por una gran salvada de Posch.

Lamine Yamal ejecutó el tiro de esquina. La pelota cayó al área chica y quedó picando. Apareció Marc Cucurella, que antes de la Copa del Mundo acordó su incorporación a Real Madrid, para rematar de zurda y marcar el 1 a 0. Sin embargo, el tanto fue anulado de inmediato. El árbitro Glenn Nyberg marcó una falta. Lo que interpretó el sueco fue que Pau Cubarsí cargó a Schlager, arquero austríaco.

NO VALE EL GOL DE ESPAÑA



Marc Cucurella aprovechó un rebote en el área, pero su tanto fue anulado por falta de Cubarsí sobre el arquero Schlager.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pyj0TBudqZ — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

El reglamento es muy claro. Los goles se anulan por cargar al arquero porque la regla 12 de la IFAB (International Football Association Board) considera esta acción como una infracción y juego peligroso. El arquero no es “intocable”, pero tiene el derecho protegido de atrapar o despejar el balón en el aire sin recibir empujones o bloqueos corporales intencionales, algo que sucedió en la jugada.

Pero faltaba más. España continuó con la superioridad. Schlager salvó su arco de un remate de Mikel Oyarzabal, pero a los 36 el mismo protagonista tuvo revancha. Pedri tomó el balón y abrió a la izquierda con Cucurella. El lateral envió el centro atrás y Oyarzabal le dio de zurda para marcar el merecido 1 a 0.

¡LLEGÓ EL GOL DE ESPAÑA!



Una linda jugada colectiva de La Roja que terminó en un pase a la red en los pies de Oyarzabal, autor del primero ante Austria. pic.twitter.com/OwSUkTUp63 — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

En la segunda etapa también mostró ser mejor y el 2 a0 llegó a los 21. Otra acción asociada, Alex Baena y Dani Olmo. El de Barcelona tocó para Cucurrella, que controló y se la devolvió a Baena. Su centro atrás fue a la cabeza de Pedro Porro, que cabeceó al gol.

TIKI TAKA Y EL SEGUNDO DE ESPAÑA



Gran acción de Cucurella y lindo centro de Baena para que llegue Pedro Porro con un cabezazo a la carrera adentro de la red austríaca. ¡2-0 arriba la roja! pic.twitter.com/14kNvKqtwJ — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

A puro toques, llegó el tercero a los 43. La jugada empezó desde la derecha y llegó a la izquierda a los pies de Cucurella. El lateral, que jugará en Real Madrid tras la copa del Mundo, mandó un centro al medio del área para el ingreso de Oyarzabal, que con la derecha la colocó al segundo palo para poner el 3 a 0.

Con este tanto, el mediocampista de Real Sociedad se convierte en el goleador que tiene la selección española. Llega a cuatro tantos en esta copa del mundo. Además de los gritos de este jueves contra Austria, marcó por duplicado ante Arabia Saudita.

ES GOLEADA DE ESPAÑA



Otra vez apareció Oyarzabal para convertir su doblete y el 3-0 de su equipo ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gDP7oCAViS — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Pero no es una rareza el gol de Oyarzábal, que suma 29 en 57 partidos con la casaca española. Con este resultado parcial, la furia se está clasificó a los octavos de final y se medirá el próximo lunes ante el ganador del cruce entre Potugal y Croacia.