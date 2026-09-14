VIDEO: en una jornada repleta de argentinos en el Calcio, llegó el primer gol en el fútbol italiano para David Romero

La cuarta jornada de la Serie A se cierra este lunes con tres partidos y la presencia de 14 futbolistas argentinos. Dentro de lo más destacado hubo una asistencia de Nicolás Paz en la victoria de Como obre Parma. Además, en el equipo perdedor, David Romero tuvo su primera aparición goleadora desde su llegada al fútbol italiano. Otro que continúa determinante en el ataque es Paulo Dybala, que volvió a dar otro pase gol en la victoria del líder Roma.

Como derrotó como local a Parma por 2 a 1 y abrió el marcador a los 23 minutos con el gol de Jacobo Ramón. El que armó la acción previa al tanto fue Nico Paz. El mediocampista argentino tomó la pelota en la derecha y salió hacia el medio. Entre lo que fue un tiro al arco y un centro por abajo, el español apareció en el segundo palo para empujarla.

Nico Paz festeja con Jacobo Ramón el primer gol de Como ante Parma Tiziano Ballabio - LaPresse via ZUMA Press DPA

Es la quinta asistencia de Nico Paz en los cinco partidos que disputó en esta temporada entre la Serie A y la Champions League. Además, por estos días aguarda su convocatoria a la selección argentina para la próxima fecha FIFA. Pero el equipo dirigido por Cesc Fabregas, que se caracteriza por ser ofensivo, aumentó el marcador a los 38 de la segunda etapa gracias a otro defensor. Bruno Kaiki capturó un rebote y estableció el 2 a 0.

Sobre el final llegó el descuento parmesano. Se jugaba el segundo minuto de descuento y Pontus Almqvist armó una gran jugada por derecha. Cuando llegó al fondo de la cancha, envió el centro atrás y apareció David Romero. El delantero proveniente de Tigre, que había ingresado a los 19 de esa parte, definió de primera con la pierna derecha y achicó distancias, aunque no alcanzó para más. Es el primer tanto en los cuatro partidos que disputó con la casaca de Parma para el delantero de 23 años, que fue adquirido por el club en agosto pasado, a cambio de 8,5 millones de euros.

En el duelo con triunfo de Como hubo más presencia de jugadores argentinos además de Nico Paz y David Romero. El el local, Máximo Perrone fue titular. En el visitante sólo Mariano Troilo estuvo en la alineación inicial, mientras que Lautaro Valenti, Franco Carboni, Christian Ordoñez y Thomas de Martis estuvieron en el banco, pero ninguno tuvo minutos.

Parma suma apenas una unidad en el campeonato y Como está segundo con 10, a dos puntos de Roma, que derrotó por 2 a 0 como visitante a Torino y reúne puntaje ideal. El gran arranque de la Loba también tiene complicidad de argentinos. Dybala volvió a dar otro pase gol, el cuarto en sus cinco partidos de esta temporada.

Se jugaban 40 del primer tiempo cuando Gianluca Mancini se tiró a barrer y recuperó la pelota, que le quedó a la Joya. El delantero trasladó unos metros y lo vio a Donyell Malen. El neerlandés recibió y puso el 1 a 0. De este modo, es el máximo anotador de la liga con cinco goles.

En el tiempo de descuento, Niccolo Pisilli estableció el 2 a 0 que iba a ser definitivo para el puntero del Calcio, que contó con cinco argentinos: además de Dybala, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Matías Soulé fueron titulares. Santiago Castro fue el banco, pero reemplazó al goleador Malen a los 12 del segundo tiempo. En el equipo perdedor Giovanni Simeone disputó los 90 minutos.