La duda era si Boca podría mantener el ritmo después del gran desgaste físico que viene llevando entre todas las competencias. Sobre todo, tras el esfuerzo que hizo el sábado pasado, viaje a Barranquilla incluido, para quedarse con la Copa Sudamericana. También se trataba de ver qué posición adoptaría Independiente Rivadavia en plena Bombonera: ¿atacar o defender? Y ambos hicieron su juego

De esa forma, el comienzo del encuentro por los octavos de final del torneo Clausura fue a todo ritmo. Los mendocinos no renunciaron a su propuesta. Con sus herramientas, con sus ideales, le hicieron fuerza a Boca y el arquero Álvaro Montero debió esforzarse en un par de situaciones.

El festejo de Leandro Paredes, autor del gol que abrió la cuenta frente a Independiente Rivadavia Gonzalo Colini - La Nación

El Xeneize, con el ánimo en el punto más alto, también atacó, alentado por su gente que seguía de fiesta tras la conquista frente a Atlético Mineiro. Y la emoción no tardó en llegar para los locales.

¿Fue penal?

MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece?



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Los reclamos se encendieron luego de un centro de Sebastián Villa que rebotó en Ezequiel Bonifacio, uno de los más activos hasta ese momento. Al principio, en la primera impresión, pareció que la pelota había pegado en la espalda del defensor. Pero luego, en la repetición, quedó en claro que había impactado contra el brazo derecho del defensor.

Curiosamente, en su defensa, Bonifacio se tocaba… el brazo. El árbitro Luis Lobo Medina fue llamado por el VAR (a cargo de José Carreras), revisó la jugada y explico: “Después de la revisión en campo, observo que la pelota pega en el brazo del jugador N° 36, que amplía volumen. Decisión final, penal”.

Sebastián Villa, en acción; el colombiano fue uno de los jugadores de Boca durante el primer tiempo frente a Independiente Rivadavia Gonzalo Colini - La Nación

Enseguida, Villa le dijo algo al oído a Leandro Paredes, el ejecutor, ya que el colombiano conocía los movimientos del arquero Emmanuel Gómez Riga, excompañero suyo en la Lepra mendocina. A decir verdad, por el potente remate del capitán azul y oro, inalcanzable al ángulo izquierdo, lo mismo dieron las recomendaciones de Villa.

Paredes marcó la diferencia y festejó de cara a uno de los palcos esquinados, de cara a su familia, con el gesto del topo Gigio. Iban 17 minutos de la primera etapa.

Allí no se detendrían las jugadas controvertidas. A los 35 minutos, otra acción activó los reclamos de Independiente Rivadavia. Fue tras un pisotón de Leandro Lozano a Matías Fernández. El VAR no llamó a Lobo Medina, que apenas amonestó al lateral uruguayo.

Fue una jugada fuerte. El árbitro debió haber sido más severo y debió haber expulsado a Lozano. Después se vio que el jugador de Independiente Rivadavia había sufrido un corte algo más arriba del tobillo derecho.

TODO INDEPENDIENTE RIVADAVIA PIDIÓ ROJA PARA LEANDRO LOZANO POR ESTA FALTA SOBRE MATÍAS FERNÁNDEZ. El uruguayo fue amonestado por Lobo Medina... ¿Qué te parece?



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