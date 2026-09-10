Manchester United volvió con todo a la Champions League. El equipo inglés impuso su jerarquía ante Sabah, de Azerbaiyán, y lo derrotó 4 a 0 en el duelo de la primera fecha de la etapa de liga. El autor del cuarto tanto de los Red Devils fue de Lisandro Martínez, que aprovechó que el arquero del rival no se encontró nunca con la pelota, que rebotó de un lado para otro, y le terminó cediendo el gol al defensor argentino.

Se disputaban 22 minutos de la segunda parte y el equipo inglés goleaba 3 a 0 desde el primer tiempo. Los locales contaban con una pelota parada de la que se hizo cargo Bruno Fernandes. El portugués pinchó el centro adentro del área y Joshua Zirkzee la fue a buscar.

El neerlandés le dio de taco hacia el área chica. Aiden McCarthy, defensor de Sabah, buscó el rechazo y la pelota rebotó en el arquero Stas Pokatilov, que nunca supo dónde estaba la pelota. Se le escabulló entre las piernas y le quedó a Lisandro Martínez que sólo tuvo que empujarla.

El defensor festejó el gol tomando la pelota y pegándole para arriba, con el abrazo de Leny Yoro y Andrey Santos. Luego, Matheus Cunha también lo buscó para festejar.

Es el cuarto gol de Martínez en 113 partidos jugados con la camiseta de Manchester United desde su llegada en julio del 2022. Además, es el primero que convierte en la Champions League en 21 partidos jugados, teniendo en cuenta que disputó 19 con Ajax y dos con el United.

Bryan Mbeumo y Matheu Cunha celebran el gol con Lisandro Martínez Nick Potts - PA Wire DPA

Por otra parte, Licha Martínez alcanzó los 15 gritos en su carrera: seis en Ajax; cuatro en Manchester United; tres en defensa y Justica, uno en Newell’s y dos en la selección argentina.

El United ganó 4 a 0 en el debut de la actual Champions League. Este duelo frente al debutante Sabah de Azerbaiyán significó el regreso del equipo inglés a la máxima competencia europea tras casi tres años.

Su última participación había sido en la del 2023/2024 y el último partido lo había disputado el 12 de diciembre del 2023 en la derrota ante Bayern Munich. En aquella copa, que todavía se disputaba en con el viejo formato de grupos, quedó en el cuarto y último lugar.