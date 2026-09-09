VIDEO: Los golazos de Raphinha y Adeyemi en la goleada del Barcelona ante Feyenoord en la Champions League

Barcelona necesitó apenas 22 minutos para sacar una diferencia de dos goles ante Feyenoord en el Camp Nou, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. Bajo una lluvia intensa durante el comienzo del encuentro, Raphinha abrió el marcador con una gran acción individual y, ya con mejores condiciones climáticas, Karim Adeyemi amplió la ventaja con un remate de afuera del área colocado al ángulo.

El conjunto catalán golpeó prácticamente desde el vestuario. A los tres minutos, Lamine Yamal buscó un pase hacia el medio y Raphinha anticipó a su marcador para encarar hacia el área. Allí hizo una pausa, amagó con definir de zurda y recortó hacia el centro: Jeremiah St. Juste y Charles Vanhoutte siguieron de largo sobre el césped mojado y el brasileño quedó solo frente al arquero. Con espacio, definió de zurda para el 1-0.

El golazo de Raphinha

El capitán de Barcelona, de 29 años y sorpresivamente ausente de la nómina del Balón de Oro, alcanzó así su séptimo gol en los primeros cinco partidos de la temporada.

A los 22 minutos llegó otra joya. João Cancelo jugó corto para Adeyemi, uno de los refuerzos del último mercado, que recibió recostado sobre la izquierda y encontró espacio para avanzar. Sin oposición cercana, acomodó el cuerpo y sacó un remate colocado hacia el segundo palo. El arquero voló, pero la pelota ingresó en el ángulo para el 2-0.

El remate al ángulo de Adeyemi

Fue el segundo gol oficial de Adeyemi desde su llegada procedente de Borussia Dortmund. Con dos grandes definiciones, Barcelona construyó rápidamente una ventaja importante ante un Feyenoord que, durante ese tramo del encuentro, encontró dificultades para acercarse con peligro al arco local.

El tercero llegó en la segunda parte y nuevamente tuvo a Raphinha como protagonista, aunque esta vez la gran acción fue de Pedri. El mediocampista recibió en el centro y encontró el desmarque del brasileño con un pase preciso entre líneas. Otra vez mano a mano con el arquero, el delantero no falló: definió con un remate cruzado para ampliar la goleada y completar su doblete.

Feyenoord pareció responder apenas dos minutos después. Un pase dejó solo al delantero del conjunto neerlandés, pero Joan García salió rápido y tapó el remate. Nacho capturó el rebote y convirtió, aunque la acción ya estaba anulada por offside. El 3-0 se mantuvo en el Camp Nou.

A los 77 minutos llegó el cuarto de Barcelona, esta vez por medio de Yamal. El español, que había dejado pinceladas durante el encuentro, ejecutó un tiro libre desde la puerta del área, la pelota atravesó la barrera y terminó en la red para ampliar la goleada por 4-0 ante Feyenoord.

NO PODÍA FALTAR EL SUYO: ¡¡GOLAZO TOTAL DE TIRO LIBRE DE LAMINE YAMAL PARA FIRMAR EL 4-0 DE BARCELONA SOBRE FEYENOORD!!



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Finalmente, llegó el descuento de Feyenoord. A los 82 minutos, Gonçalo Borges envió un centro pasado que encontró a Sem Steijn en el segundo palo para empujar la pelota y marcar el 4-1.

Sin embargo, la reacción duró poco. A los 85, Yamal lanzó un centro que encontró a Gabriel Jesus, que acababa de ingresar desde el banco, apenas dos minutos antes. El brasileño, recientemente incorporado desde Arsenal, convirtió el 5-1 definitivo y celebró su primer gol con la camiseta azulgrana. Y los tres puntos en el debut por Champions.