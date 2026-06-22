Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de los mundiales con su tanto ante Austria

Argentina tuvo un arranque complejo ante Austria, es cierto. Muy diferente al partido debut frente a Argelia por el Mundial 2026. Pero en ambos casos apareció Lionel Messi para desatar el grito y aliviar al seleccionado argentino, acompañado este lunes por la resonancia de un estadio lleno en Dallas, donde miles de hinchas albicelestes vibran a su compás.

El enfrentamiento ante Austria resultó idéntico en cuanto a la voracidad ofensiva de la selección argentina. Desde ahí se explica que nuevamente el capitán fue la llave para abrir el marcador tras un centro atrás de Facundo Medina perfecto, Thiago Almada que la deja pasar y el ingreso de frente del máximo goleador de la historia de los mundiales, a los 38 minutos del primer tiempo. El AT&T de Dallas estalló con la reivindicación del capitán.

El golpe por penal errado a los cuatro minutos por había mostrado al rosarino incómodo y fuera de sintonía con el partido. Sin embargo, el crack apareció en el momento que necesitaba el equipo y supo leer dónde debía estar para quebrar la resistencia de la defensa de Austria, que se estaba sosteniendo con las buenas intervenciones de su arquero Alexander Schlager.

MESSI ES RÉCORD: EL MÁXIMO GOLEADOR



El capitán de Argentina puso el 1 a 0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/VOSm3F9KCd — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Sin embargo, cuando parecía que se iba a apagar el primer tiempo sin la posibilidad de dar un primer impacto, la selección argentina encontró una buena combinación colectiva que terminó con la definición perfecta de Messi para dejar sin respuestas a Schlager y para erigirse, definitivamente, como el máximo artillero con 17 goles en Copas del Mundo.

La definición perfecta del capitán argentino lo subió al escalón más alto y superó al alemán Miroslav Klose que tenía 16 goles en Copas del Mundo y en el tercer lugar aparece Ronaldo con 15.

Lionel Messi defiende el balón ante la marca de David Alaba. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con esa conquista Messi encadenó 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. Igualó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970). El capitán argentino marcó frente Australia, el 3 de diciembre de 2022, también ante Países Bajos, el 9 diciembre de 2022, frente a Croacia, el 13 de diciembre de 2022, en la final con Francia, el 18 diciembre de 2022, siguió la cuenta con tres ante Argelia, el 16 junio último y este lunes ante Austria.

Noticia en desarrollo.