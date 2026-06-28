VIDEO: los goles de Argentina vs. Jordania

Argentina y Jordania juegan su último partido en el Grupo J del Mundial. Scaloni decidió colocar una gran mayoría de suplentes, resguardando a los titulares para el partido de los 16avos de final ante Cabo Verde, el viernes próximo.

El partido en Dallas se abrió con un tiro libre de Giovani Lo Celso. En su debut mundialista, el ex jugador de Rosario Central y actual del Betis acarició la pelota con la pierna izquierda y el balón terminó en el palo opuesto del arquero jordano, que ni siquiera se movió. El tiro libre llegó de una infracción que le cometieron al autor del gol.

En el gol argentino hubo complicidad del arquero jordano, que terminó detrás de la barrera y ni siquiera se estiró para intentar repeler el tiro de Lo Celso. El autor del gol se besó el escudo argentino. Fue una especie de desahogo para el futbolista que se perdió el Mundial 2022 por una inoportuna lesión a tres semanas del comienzo del certamen organizado en Qatar.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de tiro libre de Lo Celso para abrir el marcador



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A los 28 minutos, el árbitro rumano Istvan Kóvacs fue al VAR por una posible infracción sobre Marcos Senesi en el área jordana. Luego de que Lautaro Martínez estrellara un anticipo en el travesaño, el ex defensor de San Lorenzo intentó recoger el rebote de cabeza. El defensor jordano, en su afán por despejar, llegó tarde y terminó impactando al argentino, que quedó sentido.

“Decisión final, penal”, dijo Kóvacs luego de examinar la jugada en el monitor que hay a pie de campo. Lautaro Martínez se hizo cargo de la pena máxima y remató fuerte y hacia el palo izquierdo del arquero jordano, que nada pudo hacer. Fue el primer gol del ex delantero de Racing en un Mundial: hasta acá sólo había convertido en la definición por penales ante Países Bajos, en Qatar 2022.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro Martínez de penal pone el segundo de la noche



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Sin embargo, a los nueve minutos del segundo tiempo, la incertidumbre. Porque el equipo asiático urdió una gran jugada de izquierda a derecha que concluyó con la definición de Al-Taamari, el 10 jordano que juega en el Rennes. Dibu Martínez intentó tapar y alcanzó a tocar la pelota, pero terminó sufriendo su primer gol en lo que va del Mundial. El último había sido el tercero de Francia en la final de Qatar 2022.