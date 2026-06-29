Video: los goles de Japón vs. Brasil, por el Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial comenzaron ayer con la clasificación histórica de Canadá, pero este primer turno de lunes le entregaba al público el primer gran enfrentamiento de la novedosa instancia. Brasil y Japón, tan ordenados como voraces al proyectarse al ataque, prometían un cruce apretado pero con goles debido a sus desempeños en los respectivos grupos, terminando invictos y convirtiendo en cada partido.

Y si bien en el inicio comenzaron a cuidarse mucho con ese orden mencionado, sin generar oportunidades, a los 29 minutos se abrió el marcador para los nipones. Una mala entrega de Danilo en la salida hacia el centro del campo desprendió el contraataque asiático con la velocidad del mediocampista Kaishu Sano, que trasladó hasta la puerta del área con facilidad: Casemiro, ya amonestado, lo corrió de cerca, pero quiso evitar cualquier contacto que forzara la segunda tarjeta.

¡¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÓ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÓN VS. BRASIL.



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Ante tanta libertad, Sano remató cruzado a un palo e infló la red para el primer tanto de Japón. Porque la defensa brasileña no achicó para atorar su carrera solitaria y apenas miró toda la secuencia, pagándolo caro. Mientras que la estirada de Alisson Becker no siendo suficiente. 1-0 arriba Japón.