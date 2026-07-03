VIDEO: los goles de Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026

La selección de Portugal derrotó por 2-1 a Croacia en Toronto y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. En el descuento del segundo tiempo, los lusos dieron vuelta el marcador en un partido con varios goles anulados por posiciones adelantadas confirmadas por el VAR, incluso casi en la última jugada del encuentro, en medio de múltiples polémicas.

Ivan Perisic, el único jugador croata en marcar en tres Copas del Mundo diferentes, abrió el marcador a los 8 minutos de la segunda etapa. Reconvertido en los últimos años en lateral, el número 14 que juega en el PSV Eindhoven revivió sus tiempos de delantero al llegar por izquierda y definir cruzado ante la salida del arquero Diogo Costa.

De 37 años, Perisic apareció por detrás de los defensores en un centro enviado desde el otro extremo por Josip Stanisic que superó a todos y aprovechó la oportunidad para poner en ventaja a su selección.

¡GOL DE CROACIA!



Perisic adelanta al conjunto croata ante Portugal: 1 a 0. pic.twitter.com/lSXP4q2Ju6 — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Con 41 años y 147 días, el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en este duelo en suelo canadiense en el futbolista más veterano en disputar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, en otro récord que suma a su leyenda. Y, además, marcó el 1-1 de la remontada.

Primero, llegó a anotar a los 16 minutos de la segunda etapa, en una acción en la que recibió por el centro con un gran control y definió con clase ante Dominik Livakovic, pero el asistente de ese lado levantó enseguida la bandera y le puso un final abrupto al festejo. Poco después, el VAR confirmó que el delantero tenía sólo el hombro por delante del último defensor croata. Poco antes, el travesaño le había negado el empate parcial a Rafael Leao, en un remate cruzado desde afuera del área.

¡ERA UN GOLAZO DE CR7!



Offside finísimo en lo que era el 1 a 1 de Portugal ante Croacia. pic.twitter.com/onhZzwQeb7 — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Cinco minutos más tarde, el propio Ronaldo pudo celebrar uno válido, de penal, definiendo fuerte al medio del arco. El delantero, que anotó en los seis Mundiales en los que jugó, resolvió con eficacia en medio de la polémica que generó la jugada por la que el VAR se involucró allí para convocar al árbitro al observar un leve agarrón de Nikola Vlasic a Renato Veiga en un centro en el que el jugador portugués no pudo conectar de cabeza y ambos jugadores cayeron.

Iban 23 minutos cuando Cristiano marcó y llevó algo de alivio a un equipo que había perdido el dominio del juego y, por eso, su DT decidió hacer un cuádruple cambio, que sostuvo más allá de la decisión del noruego Espen Eskas de sancionar el penal.

El penal que sancionaron en favor de Portugal ante Croacia, a instancias del VAR, y que Cristiano Ronaldo cambió por gol para el empate 1-1. pic.twitter.com/jniJloRzlu — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

A 10 minutos del final, Cristiano fue reemplazado y se lo vio molesto en la salida para el ingreso de Rúben Neves. Si bien al dejar el lugar cruzó un saludo con el DT Roberto Martínez, cuando vio el cartel electrónico con el número de su camiseta no ocultó su enojo por la decisión y ensayó algunas miradas hacia el entrenador esperando que modifique su decisión. Pero CR7 terminó viendo el partido desde el banco de suplentes y festejaría otra sanción a través del VAR, en ese caso a favor...

FIN DEL PARTIDO PARA EL BICHO



A los 81', Cristiano Ronaldo fue reemplazado por Neves en el empate 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/sVYJJ1yI0y — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Ya en el descuento, Gonçalo Ramos, uno de los que había ingresado desde el banco en el cuádruple cambio, dio vuelta el marcador con un cabezazo. En un centro desde la izquierda de Leao, el delantero ganó en el salto entre dos de los tres centrales que tenía Croacia en ese momento y puso el 2-1. Iban cuatro de los 10 minutos que, inicialmente, el cuerpo arbitral marcó que se jugarían tras los 45 reglamentarios.

¡AGÓNICO GOL DE PORTUGAL!



A los 90' +4, Ramos puso el 2-1 ante Croacia en los 16vos. del Mundial. pic.twitter.com/2ce7iohoBt — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Al desenlace se le sumó otra polémica con otro gol anulado a Croacia cuando iban ¡13 minutos adicionados! Josko Gvardiol, que había ingresado justo antes del tanto de Ramos para sumarse a la zaga central, empujó la pelota a la red en la otra área y marcaba el 2-2 que parecía llevar el duelo a una prórroga. Pero el VAR volvió a interceder en medio del festejo agónico.

En lo que parecía el último centro, Igor Matanovic pareció apenas rozar la pelota que llegó a Mario Pasalic, que apareció por detrás de todos, y dio el pase hacia el medio que conectó Gvardiol. El interrogante, que se extendió por varios minutos, fue si el número 20 había llegado a modificar la trayectoria, ya que si no la había tocado su compañero estaba habilitado y el gol era válido. Así, las protestas y la tensión le dieron un marco inesperado al final, luego de 19 minutos extra.

¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Portugal se medirá el lunes próximo en octavos de final con España, que en el primer turno de este jueves eliminó a Austria con una goleada por 3-0 en Los Ángeles.

Lo mejor de Portugal (2) vs. Croacia (1)