VIDEO: los penales de Suiza vs. Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

El rival de la selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 se definió en los penales en Vancouver: tras el 0-0, Suiza se impuso por 4-3 a Colombia. El conjunto vencedor no llegaba a esa instancia desde 1954, cuando fue el organizador, bajo otro sistema de disputa.

La última serie de octavos de final no tuvo goles en los 120 minutos de juego y fue al desempate con los tiros desde los doce pasos. Allí, Colombia eligió en el sorteo comenzar pateando, luego de que el capitán Dávinson Sánchez lo consultara muy especialmente con su arquero, Camilo Vargas.

ERRÓ DAVINSON SÁNCHEZ EL SEGUNDO DE LA SERIE PARA COLOMBIA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HiV9IQfTZQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

El propio Sánchez fue el primero en fallar. Su tiro recto impactó con fiereza en el travesaño, picó fuera del arco y cayó otra vez en el lugar desde el que había rematado, cuando estaba Suiza 2-1 arriba. De inmediato, otro defensor central, Manuel Akanji, lo lanzó por encima del travesaño para el adversario y el suspenso ganó protagonismo en el estadio canadiense.

La diferencia la marcó la selección europea con la única atajada de la serie: Gregor Kobel le contuvo la ejecución a Cucho Hernández al arrojarse hacia la derecha para bloquear un disparo esquinado. Estaban 3-2 y, así, los suizos quedaron muy cerca de conseguir la clasificación.

Kobel, de 28 años, es arquero desde 2021 del Borussia Dortmund, su cuarto club en la Bundesliga, y llegó a la titularidad en el equipo de su país luego del retiro de la misma de Yann Sommer, tras la Eurocopa 2024. Gregor fue suplente en Qatar 2022 y llegó a disputar sólo un juego, el 3-2 sobre Serbia en la etapa de grupos. En esta Copa del Mundo atajó los cinco encuentros y recibió goles en los tres de la zona B: 1-1 con Qatar, 4-1 a Bosnia y Herzogovina y 2-1 a Canadá. Luego, no le marcaron ante Argelia (2-0) en 16avos. de final y esta vez, ante los colombianos.

KOBEL LE TAPÓ EL PENAL A CUCHO.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Zh7RXs6ESe — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Para Suiza anotaron Granit Xhaka -llegó a tocarla Vargas-, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, que sentenció la eliminatoria cuando ejecutó el último penal con una definición cruzada, al lado opuesto al que se arrojó el guardavalla cafetero.

En Colombia, en tanto, marcaron sólo Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz -con suspenso, ya que el arquero adivinó el lugar y se le fue por debajo- y Luis Díaz.

La definición por penales de Suiza vs. Colombia

El sábado, desde las 22 (hora argentina) y en Kansas City, Suiza será el rival de la selección nacional, el único conjunto sudamericano que queda en competencia. Ambos equipos se midieron en Brasil 2014 en octavos de final, con el éxito argentino por 1-0, con un gol de Ángel Di María a falta de dos minutos para terminar la prórroga, tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.