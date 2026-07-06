Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina

La selección de Egipto será el próximo escollo de la Argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en los octavos de final. Un rival que, en la antesala en el certamen, era candidato a chocar con la albiceleste en la segunda instancia de eliminación directa por cómo se había diagramado el torneo en el sorteo. El minuto a minuto de este encuentro se puede seguir en canchallena.com.

El equipo africano africano está invicto con un triunfo y tres empates. En la primera etapa compitió en el Grupo G y logró el segundo puesto con cinco puntos. Debutó con un empate frente a Bélgica 1 a 1 con gol de Emam Ashour y, después, le ganó a Nueva Zelanda 3 a 1 gracias a las anotaciones de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet.

El único partido que ganó Egipto en lo que va del Mundial fue ante Nueva Zelanda 3 a 1 Darryl Dyck - Canadian Press via ZUMA Press DP

El elenco dirigido por Hossam Hassan llegó a la última jornada en el primer puesto de la tabla de posiciones, pero igualó ante Irán 1 a 1 con una conquista de Mahmoud Saber y el seleccionado europeo lo alcanzó y quedó por encima suyo por tener mejor diferencia de goles (+4 contra +2).

En 16avos de final se cruzó con Australia, escolta en el Grupo D, y se impuso por penales 4 a 2 tras empatar 1 a 1 en 120 minutos. Los Faraones empezaron ganando con una conquista de Emam Ashour y su rival igualó por la anotación en contra de Mohamed Hany.

Goles de Australia vs. Egipto

Todos los partidos de Egipto en el Mundial 2026

Egipto disputa su tercera cita ecuménica, tras Italia 1990 y Rusia 2018, y accedió a octavos de final por primera vez en su historia. Su líder futbolístico es Mohamed Salah, considerado el mejor jugador de la historia del país, y tiene en su plantel a otra figura como Omar Marmoush, delantero de Manchester City.

Su camino a la Copa del Mundo de Norteamérica fue relativamente sencillo porque conformó el Grupo A de las eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF) frente a rivales poco calibre -Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Etiopía y Yibuti- y sumó 26 puntos con ocho triunfos y dos empates.

Omar Marmoush es una de las principales cartas ofensivas de Egipto Manu Fernandez - AP

En los meses previos al Mundial 2026 tuvo una intensa actividad. Jugó la Copa Árabe y registró dos igualdades y una derrota y en la Copa Africana de Naciones accedió hasta las semifinales y perdió con Senegal 1 a 0. Posteriormente, cayó por penales ante Nigeria y se ubicó cuarto.

En la recta final de la preparación para la Copa del Mundo, goleó a Arabia Saudita 4 a 0 y empató con España 0 a 0 en sendos amistosos. Luego, superó a Rusia 1 a 0 y perdió con Brasil 2 a 1.

Ante la Argentina, Egipto jugó una sola vez en su historia con su seleccionado mayor y fue un amistoso en marzo de 2008 en El Cairo. El conjunto albiceleste, dirigido por entonces por Alfio Basile, ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.