Las tapas de los diarios de Brasil tras la eliminación del equipo de Ancelotti en el Mundial 2026

La derrota de Brasil ante Noruega el domingo en los octavos de final del Mundial 2026 desató una ola de críticas en la prensa brasileña. Los principales medios cuestionaron la gestión del entrenador italiano Carlo Ancelotti, analizaron el futuro de la selección tras el anuncio de Neymar —quien dijo que disputó su última Copa del Mundo— y coincidieron en que se trató de una de las actuaciones más decepcionantes del plantel en la historia del torneo.

Este lunes, las portadas de los diarios hicieron hincapié en los puntos a analizar de cara a los próximos cuatro años. “Tras la eliminación de Brasil en octavos de final, ¿quién debería retirarse y quién debería continuar en el próximo ciclo de la Copa del Mundo?”, tituló O GLOBO.

“El sueño de Brasil de conseguir su sexto título mundial llegó a su fin una vez más“, lamentó la publicación, que llevó como fotografía principal un primer plano de Ancelotti.

Otra de las publicaciones de O GLOBO Captura

La prensa brasileña tampoco dudó en destacar el desempeño del noruego y estrella del Manchester City, Erling Haaland, responsable de los dos goles que sellaron la victoria del conjunto nórdico.

“Un depredador al acecho: cómo Haaland lideró a Noruega y se convirtió en uno de los verdugos de Brasil en los Mundiales” fue el título de otra publicación de O GLOBO, uno de los medios más importantes del país. La nota definió al jugador de 25 años como el mejor delantero de esta competencia y la “personificación de la eficacia”. “Espera el momento preciso para ser letal”, consideraron.

UOL Esporte, destacado medio en el ambiente futbolístico, también eligió la palabra “verdugo” para definir a Haaland y lo comparó con los dos jugadores más importantes en la actualidad: Lionel Messi y Kylian Mbappé. “El verdugo brasileño Haaland es más letal que Messi y Mbappé en la Copa del Mundo”, titularon.

“Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten el primer puesto en la lista de goleadores del Mundial, cada uno con siete goles, pero el delantero noruego demostró ser más letal que sus rivales”, subrayaron.

La tapa de UOL Captura

El anuncio de Neymar sobre su retiro de la selección brasileña tras la derrota también ocupó los titulares. “La triste figura de Neymar en la historia de los Mundiales”, tituló Veja junto a una fotografía del delantero brasileño llorando tras la eliminación.

La revista semanal más importante de Brasil lo criticó duramente: “El comportamiento ridículo e innecesario de Neymar ilustra cómo será recordado en los anales del fútbol: sin duda fue uno de los mayores, si no el mayor, desperdicios de un jugador estrella”.

“¿Cuál fue el verdadero propósito de convocar a Neymar ? ¿Cuál fue su utilidad en el campo? En un intento desesperado, Carlo Ancelotti decidió alinearlo. El número 10 del Santos no hizo nada", añadieron.

Veja apuntó contra Neymar Captura

El diario carioca EXTRA señaló a los responsables de la mala gestión de la selección brasileña, que no gana un Mundial de fútbol desde hace 24 años (el último fue en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, cuando derrotó a Alemania 2-0).

“La búsqueda del culpable en el previsiblemente triste final de la selección nacional, víctima de la mala gestión de la CBF”, fue la tapa de la publicación, que apunta a las autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol.

El diario EXTRA, contra la selección brasileña Captura

“Fue así desde 1930: cada vez que la selección brasileña es eliminada de un Mundial, la búsqueda de un culpable es una reacción natural”, detallaron y explicaron: “¿Y ahora en 2026? ¿Quién tiene la culpa de la eliminación en octavos de final, igualando la campaña de 1990, la peor desde la eliminación en la fase de grupos del Mundial de 1966?“.