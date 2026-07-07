La reacción de Scaloni al enterarse de que François Letexier, un árbitro francés, dirigirá Argentina-Egipto

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El entrenador fue consultado por la designación de una terna arbitral íntegramente francesa para el duelo de cuartos de final; además, explicó cuál es su postura sobre la conformación del equipo del VAR
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La designación del francés François Letexier como árbitro principal para el partido entre la selección argentina y Egipto despertó comentarios entre los hinchas en las horas previas al encuentro. Consultado por esa situación, Lionel Scaloni le bajó el tono a la polémica y aseguró que recién se enteró de la nacionalidad del juez camino a la conferencia de prensa.
El entrenador argentino respondió con humor cuando un periodista le preguntó si la presencia de un árbitro francés y un equipo de VAR también integrado por franceses generaba preocupación dentro del plantel.
“Me enteré recién”
La consulta llegó sobre el cierre de la conferencia, cuando un periodista le comentó que en la Argentina existía cierta inquietud por la nacionalidad de la terna arbitral.
Scaloni sorprendió con su respuesta al admitir que desconocía la designación. “Me enteré ahora por Nico, que me lo decía en el auto viniendo acá”, contó entre sonrisas.
Luego apeló a un juego de palabras para desdramatizar la situación. “Creo que un poco es de bar... de bar del café, no de VAR”, bromeó, provocando risas entre los presentes.
La reflexión sobre el VAR
Tras el comentario distendido, el entrenador aprovechó para recordar una propuesta que, según reveló, ya le había transmitido anteriormente a la FIFA.
Scaloni sostuvo que, desde su punto de vista, lo más conveniente es que exista un criterio uniforme entre quienes toman las decisiones dentro y fuera del campo. “Yo una vez le dije a la FIFA que, si los tres o cuatro árbitros de campo son de un país, sería bueno que los de arriba también sean del mismo país”, explicó.
El motivo, según argumentó, tiene que ver con la interpretación de las jugadas. “No interpretan igual un penal”, señaló.
Sin embargo, dejó en claro que la nacionalidad de los jueces no representa un motivo de preocupación para él. “Son todos franceses, perfecto para mí. No me cambia que sea así”, afirmó.
Cuando el periodista le confirmó que también los encargados del VAR serían franceses, Scaloni respondió con otra frase que despertó sonrisas.
“Ah, ¿el VAR también es francés? Bueno... me quedo más tranquilo”, dijo, nuevamente en tono distendido.
Quién es François Letexier
El encargado de impartir justicia será el francés François Letexier, de 37 años, uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo y considerado integrante de la élite arbitral de la UEFA.
En este Mundial ya dirigió dos encuentros de la fase de grupos y ahora tendrá a su cargo el cruce entre la Argentina y Egipto. Estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes, mientras que el noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro.
Letexier cuenta con una extensa trayectoria internacional. Fue el árbitro de la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra y también dirigió finales continentales de la UEFA, además de encuentros decisivos en el Mundial de Clubes.
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