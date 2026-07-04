Video: Resumen de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La selección argentina derrotó a Cabo Verde 3 a 2 en tiempo suplementario en el penúltimo cruce de los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se disputó este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del canadiense Drew Fischer y se clasificó a octavos.

La albiceleste definió el cotejo a su favor gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

El resumen de Argentina 3 vs. Cabo Verde 2

Como era de suponer en la previa, la Argentina asumió la posesión de la pelota desde el inicio y Cabo Verde se defendió en su campo, agazapado para salir de contraataque. A la albiceleste le costó penetrar la defensa por la falta de verticalidad y, sobre todo, velocidad. Recién después de 10 minutos de juego tuvo una ocasión clara para anotar en los pies de Lionel Messi, cuyo remate de zurda cruzado se fue desviado. Poco después, el astro rosarino tuvo un tiro libre que terminó en las manos del popular arquero Vozinha.

El cooling break, como en muchos partidos del torneo, fue un antes y un después. Esta vez fue favorable para el equipo de Lionel Scaloni, que apenas se reanudó el juego abrió el marcador. Lisandro Martínez le dio un pase áereo quirúrgico a Messi a espaldas de los defensores rivales, este bajó el balón con una facilidad propia de ser el mejor futbolista del planeta y definió con el arquero encima.

Lionel Messi abrió el marcador con una gran definición sobre Vozinha DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde entonces, la Argentina ganó en tranquilidad y tuvo paciencia para que su rival, ahora necesitado por la derrota, salga un poco más del fondo. Pero ello no ocurrió y recién a los 38′ los africanos se aproximaron por primera vez al área de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Antes de que termine el primer tiempo, Enzo Fernández probó desde afuera del área y Vozinha respondió bien, con un rebote hacia el costado que no le generó peligro.

Después del entretiempo Cabo Verde salió decidido a buscar el la igualdad y provocó dos tiros de esquina consecutivos, pero lejos estuvo de poner en riesgo el arco de ‘Dibu’. El arquero argentino sí tuvo que responder, y lo hizo con creces, minutos después. El combinado caboverdiano llegó profundo y tras un rebote en un centro atrás el balón le quedó de frente a Deroy Duarte, cuyo remate no fue muy esquinado pero se desvió y exigió a Martínez.

Para entonces, ya el rival no era el de la primera mitad. Se adelantó en el campo de juego, le quitó el balón al campeón del mundo y, sobre todo, se animó. Fue así que sus jugadores se asociaron en la ofensiva y Duarte, desde el vértice del área chica, definió cruzado y estampó el 1 a 1.

Deroy Duarte definió cruzado y marcó el empate de Cabo Verde ante la Argentina Marta Lavandier - AP

El juego entró en una dinámica que le convenía al equipo de menor jerarquía. Confundido, la albiceleste tuvo la ventaja otra vez en los pies de Messi. El rosarino, recibió un gran pase de Lautaro Martínez, quien le rebotó la pelota tras un balón filtrado por Cristian Romero; y esta vez Vozinha ganó el mano a mano.

Ya con Julián Álvarez y Nicolás González en la cancha por Lautaro Martínez y Thiago Almada, el partido se volvió un monólogo de la albiceleste, que controlo el juego en tres cuartos de cancha de un oponente abroquelado contra su arquero, que empezó a emerger como la gran figura cuando le atajó a Messi un tiro libre que ejecutó desde el borde del área.

Vozinha fue infranqueable para la selección argentina Rebecca Blackwell - AP

Luego de un tardío cooling-break, la albiceleste tuvo otra ocasión inmejorable y que increíblemente no terminó en gol. Nahuel Molina envió un centro rasante y el defensor Pico Lopes, después de que Vozinha no pudo rechazar el balón, despejó de manera forzada y el balón pasó a centímetros del palo.

El equipo de Scaloni lo buscó por todos lados y se desprotegió atrás. Pero su rival nunca salió de los últimos metros de la cancha y se defendió con uñas y dientes. Toda la selección nacional pidió penal por una mano de Pico Lopes tras un cabezazo de Alexis Mac Allister, pero el árbitro no lo concedió. Leandro Paredes intentó desde muy lejos y Vozinha respondió con la tranquilidad que lo caracterizó en todo el torneo.

Toda la Argentina pidió penal por una mano de Pico Lopes, después de un cabezazo de Alexis Mac Allister Aníbal Greco - La Nación

El único jugador argentino que pudo penetrar la defensa del rival con dribbling fue Messi. Tomó el balón, encaró y se sacó rivales de encima, aun en espacios muy reducidos. Él mismo generó otro tiro libre a centimétros del área y su remate, aun desviado, lo contuvo el bueno de Vozinha.

Increíblemente, fue el combinado africano el que terminó el partido con la posesión de la pelota. Aprovechó una infracción desde muy lejos para enviar la pelota al área y, después, zafó de que el juez no cobró una clara infracción de Paredes a centímetros del área. Así, se fueron los 90 minutos con un resultado que, para entonces, ya era sorpresivo.

Lionel Messi fue el único jugador argentino que pudo romper la defensa caboverdiana con la pelota en sus pies Aníbal Greco - La Nación

Lejos de amilanarse por el contexto, el conjunto de Scaloni fue a buscar la victoria y apenas comenzado el suplementario encontró otra vez la ventaja. Messi lanzó un centro desde la izquierda, Mac Allister peinó la pelota en el primer palo y el balón le cayó por el otro lado a Lisandro Martínez. El defensor de Manchester United se perfiló como un delantero y fusiló con zurdazo al infranqueable Vozinha para establecer el 2 a 1 parcial, que fue un gran desahogo.

Otra vez atrás en el marcador, Cabo Verde arriesgó y la Argentina iteró su error de dejarlo jugar. En una noche ya para entonces magnífica para los africanos, Sidny Lopes Cabral se sacó de encima a Mac Allister y marcó el empate con un golazo al ángulo que ni él mismo se creyó. De hecho, se metió a la tribuna y buscó a su familia para festejar una anotación que puso otra vez las cosas en tablas.

Sidny Lopes Cabral #fue a la tribuna a buscar a su familia para festejar su golazo MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aturdida, la Argentina tuvo nuevamente en Messi el tanto de la ventaja. El remate del ‘10′, de frente al arco, chocó con Vozinha y así se fue el primer tiempo del suplementario. Tras un breve descanso, el cotejo continuó y el campeón del mundo se adelantó otra ves de la pelota parada: centro desde la izquierda del astro rosarino que, esta vez, cabeceó ‘Cuti’ Romero, se desvió en Diney Borges y venció a Vozinha.

Para entonces, ya todo era sufrimiento. Consumado físicamente, de vuelta la selección argentina le cedió la pelota a los africanos y estos provocaron un tiro libre cerca del área. Desde el mismo lugar donde antes metió la pelota en el ángulo de ‘Dibu’ Martínez, Sidny Cabral ejecutó de derecha, esta vez sin tanta dirección, pero igual forzó una gran atajada del marplatense.

La Argentina necesitó de Emiliano Martínez para evitar un tercer empate de Cabo Verde Aníbal Greco - La Nación

En una noche donde la pasó más mal que bien y no mostró un buen nivel, la albiceleste sufrió y se aferró a la épica frente a un muy digno rival que buscó por todos lados y doblegó a los argentinos en todos los sectores de la cancha con el deseo de empatar por tercera vez.

Enzo Fernández, en un contraataque, intentó un pase para Julián Alvarez y lo cortó muy bien Vozinha. En el retroceso, con tres jugadores menos, la albiceleste defendió como pudo y cuando el árbitro Fischer marcó el final la victoria se festejó como mucho más de lo que fue una clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo.

La Argentina avanzó a octavos de final y tendrá como rival a Egipto, que eliminó por penales a Australia 4 a 2 tras igualar 1 a 1 en 120 minutos de juego por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

El encuentro entre la albiceleste y los Faraones será el próximo martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El duelo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Goles de Australia vs. Egipto

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ser campeón el Mundial

16avos de final

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Octavos de final

Argentina vs. Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final