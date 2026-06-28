Video: Resumen de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

La selección argentina derrotó este sábado a Jordania 3 a 1 en el encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se disputó en el estadio de Dallas y arbitró el rumano István Kovács y, con el primer puesto ya asegurado, cerró la primera etapa con puntaje perfecto.

El equipo albiceleste, que formó con mayoría de habituales suplentes, abrió el marcador a los 19′ con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, quien hizo su debut en una cita ecuménica porque en Rusia 2018 integró el plantel pero no sumó minutos y en la previa de Qatar 2022 fue desafectado por una dura lesión.

Giovani Lo Celso abrió el marcador de la selección argentina ante Jordania con un golazo de tiro libre STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, como se esperaba, dominó el juego a partir de la tenencia de la pelota. El segundo tanto llegó a los 31′ a partir de un penal de Lautaro Martínez. El ‘Toro’ cambió por gol una infracción muy infantil que le cometieron a Marcos Senesi en el área y, con su primera celebración en una Copa del Mundo, le dio tranquilidad a los suyos.

Más allá de una merma lógica en el juego a partir de la ventaja, la albiceleste nunca puso en dudas el triunfo. Ni siquiera cuando Mousa Al Tamari descontó para los asiáticos en el complemento después de una gran jugada colectiva.

A partir de la endeblez del rival es que el equipo argentino aprovechó para darle minutos a jugadores que habitualmente tienen menos participación y, sobre todo, descanso a los titulares y algunos pocos que se recuperan de lesiones.

Lionel Messi entró en el segundo tiempo y anotó un gol para la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Luego, la Argentina hizo ingresar a la cancha a Lionel Messi y la fiesta albiceleste en el estadio de Dallas vivió su momento épico. El astro activó otra vez la ofensiva y cuando tuvo su ocasión a través de un tiro libre, no falló. Así, llegó a seis goles en el torneo y a 19 en total en Copas del Mundo, con los que lidera la tabla de artilleros del torneo actual y de la historia.

En el resto de los minutos el estadio fue una fiesta, adentro de la cancha por el funcionamiento del equipo y afuera, por los miles de hinchas albicelestes que celebraron la victoria, la clasificación y, sobre todo, el presente de un seleccionado que ilusiona con la posibilidad de conseguir la cuarta estrella.

En 16avos de final la selección argentina se enfrentará a Cabo Verde, la Cenicienta del torneo, uno de los cuatro debutantes, que con tres empates logró el segundo puesto en el Grupo H y superó la primera etapa desde una zona en la que estaban España y Uruguay.

Jordania, por su parte, cerró su participación con tres derrotas y quedó eliminada prematuramente del campeonato, algo que estaba en los papeles, porque también era uno de los que se estrenaban.