Video: Resumen de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El equipo albiceleste se impuso sin problemas en el cierre de la zona y avanzó a los 16avos de final con puntaje perfecto; su próximo rival será Cabo Verde
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina derrotó este sábado a Jordania 3 a 1 en el encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se disputó en el estadio de Dallas y arbitró el rumano István Kovács y, con el primer puesto ya asegurado, cerró la primera etapa con puntaje perfecto.
El equipo albiceleste, que formó con mayoría de habituales suplentes, abrió el marcador a los 19′ con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, quien hizo su debut en una cita ecuménica porque en Rusia 2018 integró el plantel pero no sumó minutos y en la previa de Qatar 2022 fue desafectado por una dura lesión.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, como se esperaba, dominó el juego a partir de la tenencia de la pelota. El segundo tanto llegó a los 31′ a partir de un penal de Lautaro Martínez. El ‘Toro’ cambió por gol una infracción muy infantil que le cometieron a Marcos Senesi en el área y, con su primera celebración en una Copa del Mundo, le dio tranquilidad a los suyos.
Más allá de una merma lógica en el juego a partir de la ventaja, la albiceleste nunca puso en dudas el triunfo. Ni siquiera cuando Mousa Al Tamari descontó para los asiáticos en el complemento después de una gran jugada colectiva.
A partir de la endeblez del rival es que el equipo argentino aprovechó para darle minutos a jugadores que habitualmente tienen menos participación y, sobre todo, descanso a los titulares y algunos pocos que se recuperan de lesiones.
Luego, la Argentina hizo ingresar a la cancha a Lionel Messi y la fiesta albiceleste en el estadio de Dallas vivió su momento épico. El astro activó otra vez la ofensiva y cuando tuvo su ocasión a través de un tiro libre, no falló. Así, llegó a seis goles en el torneo y a 19 en total en Copas del Mundo, con los que lidera la tabla de artilleros del torneo actual y de la historia.
En el resto de los minutos el estadio fue una fiesta, adentro de la cancha por el funcionamiento del equipo y afuera, por los miles de hinchas albicelestes que celebraron la victoria, la clasificación y, sobre todo, el presente de un seleccionado que ilusiona con la posibilidad de conseguir la cuarta estrella.
En 16avos de final la selección argentina se enfrentará a Cabo Verde, la Cenicienta del torneo, uno de los cuatro debutantes, que con tres empates logró el segundo puesto en el Grupo H y superó la primera etapa desde una zona en la que estaban España y Uruguay.
Jordania, por su parte, cerró su participación con tres derrotas y quedó eliminada prematuramente del campeonato, algo que estaba en los papeles, porque también era uno de los que se estrenaban.
Otras noticias de Mundial 2026
Los puntajes de Argentina. Calificá puntaje a los jugadores de la selección y comparate con LA NACION y los otros lectores
Los números de la TV. El triunfo de la selección nacional encendió el rating del sábado
¡Electrizante! Argelia había dado vuelta el resultado y metía a Irán por la ventana, pero un gol de Austria en el final cambió todo
- 1
El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial
- 2
Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay
- 3
Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final del Mundial 2026: cuándo se juega el partido
- 4
Marcelo Bielsa asumió el costo de la eliminación a Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”