El club Villarreal, de España, compartió un comunicado oficial donde aclaró que la lesión ocular que sufrió Nicolas Pépé, uno de sus delanteros, no se debió a un eclipse solar. La controversia se había generado luego de que el jugador compartiera un video en Instagram observando el fenómeno sin la protección adecuada y de que se pierda una seguidilla de partidos del Submarino Amarillo.

“El Villarreal, ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclara que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pépé tenga relación alguna con la observación del eclipse solar”, expresó el conjunto español.

Según el club que milita en la primera división del fútbol español, la intervención estaba programada “con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho”.

El anuncio por parte del club español

Al cierre del comunicado, el Villarreal señaló: “El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas”.

El 12 de agosto de 2026 se produjo un eclipse solar total, un fenómeno astronómico en el que la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol y ocultó completamente su disco durante algunos minutos. La franja de totalidad atravesó Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, gran parte de España -desde donde registró el video Pépé-, y una pequeña región del noroeste de Portugal.

En aquella oportunidad, el jugador compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve al futbolista presenciando el fenómeno y filmando su reacción.

Semanas después del episodio, el 10 de octubre, Pépé fue operado por una cirugía ocular programada y debió hacer reposo, con lo cual se perdió partidos importantes. Entre ellos, el atacante marfileño no pudo estar en las derrota ante Real Madrid y Liverpool, ni las victorias a Napoli y Valencia.

La historia de Instagram alusiva al eclipse que compartió el jugador

Pépé nació el 29 de mayo de 1995 en Mantes-la-Jolie, Francia, y se desempeña como extremo derecho. Entre sus principales rasgos futbolísticos figuran su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad de desequilibrio. El jugador comenzó su carrera profesional en el Stade Poitevin y luego pasó por Angers y US Orléans, antes de consolidarse en el Lille de Francia.

Su mejor temporada fue la 2018-2019, cuando convirtió 22 goles y repartió 11 asistencias en la Ligue 1, actuaciones que despertaron el interés de varios grandes de Europa. En agosto de 2019 fue transferido al Arsenal de Inglaterra por una cifra cercana a los 80 millones de euros. Allí disputó 80 partidos de Premier League y marcó 16 goles. Posteriormente pasó por el Niza, el Trabzonspor de Turquía y, en agosto de 2024, llegó al Villarreal de España. Con la selección de Costa de Marfil también tuvo un recorrido destacado y formó parte del plantel que conquistó la Copa Africana de Naciones de 2024.

Con la casaca del Submarino Amarillo, Pépé encontró continuidad y recuperó protagonismo en el fútbol europeo. Desde su llegada, acumuló 72 partidos en La Liga, con 13 goles y 15 asistencias. Su primera temporada, la 2024-2025, terminó con tres tantos y seis asistencias en 28 encuentros. En la campaña 2025-2026 mejoró considerablemente sus registros: disputó 36 partidos del campeonato español, convirtió ocho goles y entregó la misma cantidad de asistencias.

En lo que va de esta temporada, el delantero del Villarreal suma dos goles y una asistencia en ocho presentaciones ligueras. Además, registra un gol en la actual Champions League.