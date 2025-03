Vinicius se vistió de Diego Maradona y dejó una obra de arte en la victoria de Real Madrid ante Rayo Vallecano

Real Madrid se encendió en una ráfaga con dos golazos: uno de Kylian Mbappé y otro de Vinicius. ¿La víctima? Rayo Vallecano. ¿El escenario? El Santiago Bernabéu, que se llenó los ojos de fútbol en una nueva fecha de la Liga de España. El astro brasileño sacudió el telón emulando a Diego Maradona y en la primera mitad del partido, las tribunas se pusieron de pie para celebrar su genialidad. El delantero del conjunto merengue dejó en el camino a la defensa rival y definió a la perfección para poner el 2-0 para el equipo de Carlo Ancelotti, que terminó redondeando un triunfo por 2 a 1 y llegó a la punta en el certamen, en la misma línea de 57 puntos con Barcelona, que tuvo su partido postergado.

En el minuto 34, el brasileño Vinicius decidió consumar una obra de arte: controló el balón pegado a la línea de banda izquierda, eludió a Andrei Ratiu dos veces, le escondió el balón a Florian Lejeune, volvió a marear a Ratiu con varias bicicletas y fusiló a un Augusto Batalla, que nada pudo hacer ante semejante destreza de control, potencia y ejecución del astro de Real Madrid.

¡VINI SIENDO VINI! Atención a la jugada del brasileño para vencer a Batalla y lograr marcar un GOLAZO vs. Rayo Vallecano en #LaLigaxESPN. pic.twitter.com/gOjdYEhAZe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2025

Todo el Santiago Bernabéu se llevó las manos a la cabeza y también el entrenador italiano, que no podía creer semejante golazo de uno de sus jugadores estrella. Vinicius lo celebró con sus compañeros no antes sin desatar su ya famosa celebración de los disparos.

Este tanto le permitió al brasileño reencontrarse con el gol después de haberse quedado sin anotar en el partido de Champions League ante el Atlético de Madrid y en la derrota ante Real Betis en el Benito Villamarín del pasado fin de semana. Su último tanto previo al del Rayo había sido en el partido ante Girona del 23 de febrero último.

Estaba en el aire la sensación de que Vinicius estaba en sintonía. Pocos minutos antes, a los 30, habilitó a Mbappé cerca del área y el francés hizo una gran jugada personal para sacar un remate inatajable para el arquero del Rayo. El campeón mundial en 2018 llegó a 18 goles en La Liga y quedó a tres del polaco Robert Lewandowski, goleador del Barcelona.

¡GENIALIDAD TOTAL DE MBAPPÉ! El francés abrió el partido vs. Rayo Vallecano en el Bernabéu con un golazo TOP. pic.twitter.com/tB1byyn4AZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2025

En el segundo tiempo, Real Madrid estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero no pudo hacerlo por intermedio de Mbappé, que coqueteó con su doblete en un remate apenas desviado. Además, cerca de la mitad de la segunda etapa, Modric le dio una asistencia a Vinicius que el brasileño no pudo resolver con claridad y desvió su definición. Hasta el final, el conjunto merengue sufrió porque no podía sellar la victoria y Rayo pudo amargarle la fiesta sobre el cierre con un disparo de Unai López que se fue desviado. Al final, el resultado quedó a salvo.

“Vinicius y Mbappé han marcado dos goles espectaculares, han tenido ocasiones para el 3-1. Después pienso que tengo que defender y quito a los delanteros. Para mí no es un problema, porque he quitado minutos a Mbappé y a Rodrygo y les vendrá bien para el miércoles”, señaló el DT Ancelotti, en referencia al cotejo de vuelta ante Atlético de Madrid, por los octavos de final de la Champions League. En el encuentro de ida, el conjunto merengue se impuso por 2 a 1.

Tras esta victoria el conjunto blanco volvió a recuperar el terreno que tenía perdido con Barcelona. Lo hizo, pero con un asterisco, porque el conjunto culé sufrió la suspensión del partido ante Osasuna tras la repentina muerte del doctor Carles Miñarro.

El resumen del partido

La tabla de posiciones de la Liga de España

LA NACION