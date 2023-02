El regreso de Martín Palermo a Boca: de la conmovedora bienvenida de la Bombonera al cálido “hasta la próxima”

escuchar

Por supuesto que el encuentro entre Boca y Platense tenía mucho valor y no podía ser mirado con desinterés, pero también era contexto de otro hecho. Tuvieron que pasar unos nueve años para que Martín Palermo volviera a sentir el clamor popular de quienes en 2011 habían despedido al jugador ídolo que se convertía en leyenda, entre emociones de uno y de los otros. El Titán volvió este domingo a la Bombonera, donde el Calamar terminó cayendo por 3-1. Juan Román Riquelme no lo recibió en el homenaje, pero la muestra de amor incondicional del simpatizante xeneize quedó marcada a fuego en el corazón del hoy DT.

Cuando estuvo dirigiendo en el fútbol local, los fixtures quisieron retrasar el reencuentro. Quizás, para que el tiempo pasara y las sensaciones fueran aun más fuertes. Cada vez que Palermo se enfrentó con Boca como entrenador de Aldosivi (dos) los abrazos fueron en Mar del Plata. El 27 de abril de 2014 había sido la última vez que el ex goleador había levantado la cabeza, vestido de director técnico de Arsenal, y las tribunas azules y oro lo habían recibido a pura ovación, cuando había pasado poco tiempo desde su experiencia en Godoy Cruz, de 2012.

El fraternal abrazo entre Ibarra y Palermo Mauro Alfieri - LA NACION

La de este domingo era diferente. Y tenía un condimento extra: Riquelme, el vicepresidente segundo, estaría mirándolo desde su palco. Con toda la historia que tienen entre sí, entre distancias egocéntricas en el vestuario y aquel festejo del gol récord para el cual el ex enganche le hizo la asistencia, pero le dio la espalda mientras el 9 buscaba el abrazo.

Eso sí: cuentan ambos que son frecuentes los cruces de llamados en los mercados de pases, especialmente por interés de Palermo, que quiere juveniles xeneizes que no suman minutos. Y el directivo siempre se dispone: en estas semanas le cedió a Maximiliano Zalazar.

Por eso no hizo falta que apareciera la figura de Palermo para activar el clamor del hincha. Un zócalo ubicado en el campo, con la frase “bienvenido a casa, Martín”, puso en el ambiente el nombre del ídolo: “¡Paleeeeermo!”, se oyó.

¡¡ATENCIÓN AL SONIDO!! Así "habló" La Bombonera cuando Martín Palermo volvió a pisar el césped de la cancha de Boca. ENSORDECEDOR.

Lo más emocionante llegó a las 19.07, ocho minutos antes del saque inicial. Una vez que los jugadores de Platense pisaron el campo, las cámaras apuntaron al túnel del vestuario visitante, esperando la salida del gran atractivo de la tarde-noche. Apenas su figura se dejó ver, los aplausos fueron estruendosos, la ovación retornó más fuerte y apareció con fiereza aquella canción que emocionó a todos en aquel 12 de junio de 2011.

“¡Muchas gracias, Palermo! Vos nos diste los goles, vos nos diste alegrías. Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, explotó la Bombonera. Cabeza gacha y algunas muecas del Titán para contener las lágrimas. Llegó hasta Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo de Fútbol, que le dieron abrazos, una plaqueta y una camiseta número 9 encuadrada.

"MUCHAS GRACIAS PALERMO, MUCHAS GRACIAS PALERMO" La Bombonera, rendida ante el jugador con más goles en la historia de Boca.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/RvuXzeXeJR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2023

“Lo de hoy pareció mi último partido, el de mi retiro, contra Banfield. Y también el del homenaje. Hoy, después de tantos años, volví a impactarme, a movilizarme”, diría en la conferencia de prensa.

Luego de las fotos, levantó la mirada. Las banderas con su imagen abundaron. Saludo, mano golpeando el corazón e inmediata atención al estandarte que desplegó la barra brava con la imagen de uno de sus tantos festejos. Desde ese sector se desprendió un “Palermo, querido, La 12 está contigo”, que contagió al resto del estadio, como así también el clásico “¡los goles de Palermo, que ya van a venir!”.

Faltaba que Martín llegara al banco. Hugo Ibarra esperó a que se acomodara para ir en busca de un abrazo fraternal. Luego, caminaron juntos hacia el banco local para que saludara a cada integrante.

En la Bombonera se colgaron diversas banderas para recibir a Palermo Mauro Alfieri - LA NACION

¿Riquelme? Una vez que pasó la gran fiesta, completada por cortos fuegos artificiales y bengalas de humo azul y amarillo, el ex 10 ingresó a su palco junto a laderos para a mirar el encuentro. Como en cada reconocimiento a un referente, eligió no quitar protagonismo y sí mandar a sus compañeros. Aunque, en este caso, su presencia habría dado una foto para el recuerdo. No sucedió.

Una vez que el árbitro Silvio Trucco marcó el inicio, el Titán jugó su partido. Nada de no querer sacarle algún punto a Boca. Jamás se sentó en los 90 minutos. Se desabrochó uno de los botones del saco con el correr del juego y protestó con discreción, siempre consciente del estadio en el que estaba, por cada infracción, jugada dudosa o... lateral. Incluso, saltó bajo y aplaudió para pedir intensidad en sus futbolistas cuando la pelota estaba en poder del conjunto xeneize.

Las sensaciones de Martín Palermo tras su vuelta a La Bombonera luego de 8 años.



📹 @davidgangaf pic.twitter.com/1jYASJJq15 — BOCA PASIÓN TOTAL 🎖73- Boca Juniors (@BocaPasionTotal) February 20, 2023

Manos en los bolsillos y mirada al piso cuando Nicolás Servetto logró el empate para Platense; el mismo semblante tuvo luego de los tres goles boquenses.

La despedida, apenas terminó el partido, fue una réplica de la bienvenida. Hubo un abrazo con Ibarra, una ovación de los hinchas, brazos en alto y la canción que le agradece sus 236 goles en 404 partidos en Boca, que lo hacen el máximo artillero de la institución.

“Les digo «gracias». Dije todo cuando me retiré. Ese cariño que tienen hacia mí no se borra fácilmente”, expresó Palermo al dejar la conferencia. Su Platense no pudo con Boca, pero él se llevó aun más amor que el que esperaba.