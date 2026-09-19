Vitória vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vitória recibe a Cruzeiro en la jornada 28 de Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vitória y Cruzeiro, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre a las 16.00 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en Salvador.
El presente de ambos equipos
El equipo local, Vitória, llega a este compromiso tras igualar 2-2 frente a Mirassol en su última presentación. Por su parte, Cruzeiro buscará recuperarse luego de haber caído 2-1 ante Santos en la fecha anterior.
Antecedentes y rendimiento
Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos tras resultados dispares en sus encuentros previos. El historial reciente marca una paridad en la intensidad de juego que buscarán inclinar a su favor en este duelo disputado en Salvador.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo final de la temporada, buscando consolidar su posición en la tabla de clasificación del Brasileirao Serie A.
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