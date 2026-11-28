El encuentro entre Vitória y Santos, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 16.00 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en Salvador.

El momento de los equipos

El conjunto local llega motivado tras su contundente victoria por 5-2 frente a Internacional en su última presentación. Por su parte, el equipo visitante arriba al duelo con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído por 2-0 ante Grêmio en la fecha pasada.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en un tramo final de campeonato donde cada unidad resulta determinante. Mientras que el local intentará capitalizar el impulso de su reciente goleada, la visita deberá ajustar piezas tras la derrota sufrida contra el conjunto gaúcho para recuperar terreno en la tabla.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del Brasileirao. Para el Vitória, sumar de a tres significaría consolidar el buen andar mostrado ante Internacional, mientras que para el Santos es una oportunidad fundamental de redención para cerrar la temporada de manera competitiva.