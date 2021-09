Volver al futuro en Boca: del Bianchi de Juan Román Riquelme al Battaglia de Aaron Molinas y Valentín Barco

Los juveniles de Boca están ante una oportunidad única, podrán volver a mostrarse este sábado ante Rosario Central, por la 10° del Torneo 2021, y dependerá de los dirigentes, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Battaglia y ellos mismos para ver si aprovecharán la chance de asentarse en la primera división y lograr fabricar una carrera con continuidad. Los aplausos iniciales se los llevaron todos, primero por la irrupción de emergencia ante Banfield y San Lorenzo (por el aislamiento que tuvo la primera tras los incidentes en Belo Horizonte) y luego porque entre quienes conducen al club xeneize entendieron que pasaban a ser las principales alternativas incluso estando todos los futbolistas profesionales disponibles.

Así fue como Aaron Molinas fue al último que le cayeron los reflectores. Si bien lo había hecho debutar en primera Miguel Angel Russo, la oportunidad del enganche le llegó de la mano de Battaglia, que lo puso en los tres partidos que dirigió hasta ahora: en los triunfos ante Patronato (1-0) y Platense (3-1) y el empate con Racing (0-0) . En el primero, ingresó y participó de la jugada del gol del triunfo compuesta por tres juveniles, finalizada con centro de Exequiel Zeballos y gol de cabeza de Luis Vázquez.

Sin embargo, ahora le tocaría salir a Molinas. Battaglia no confirmó el equipo que jugará ante Rosario Central, pero no estaría entre los once. Sí habría otros futbolistas formados en el club xeneize como Marcelo Weigandt, Agustín Sandez, Cristian Medina, Agustín Almendra y el mencionado Vázquez (que llegó de Patronato) . Pero Molinas no. Y esto se da en un contexto global, donde la estructura política-deportiva de Juan Román Riquelme necesita confirmaciones.

Riquelme tiene serias intenciones de apostar por los juveniles, aunque al mismo tiempo trata de hacer equilibrio entre los contextos y las evoluciones que deben transitar hasta tener un puesto asegurado en la primera de Boca. Este jueves, en donde las miradas estaban puestas en el partido de la selección argentina ante Venezuela, por las Eliminatorias, y las críticas del presidente del Consejo de Fútbol xeneize hacia Sebastián Villa y Edwin Cardona, el propio Riquelme señaló cuando le preguntaron en la entrevista con ESPN -puntualmente- por Aaron Molinas:

Valentín Barco y Aaron Molinas, dos juveniles más que hicieron su estreno en la primera de Boca.



“Molinas es un buen jugador. Vamos a disfrutarlo mucho, pero hay que darle tiempo. Cuando juegue 20 partidos seguidos dirán que no llega al área, que no patea al arco. Debemos llevarlo de a poco para que le agregue cosas a su juego. Llegar al gol, pasarla al 9...”. Y continuó en su interesante descripción: “Molinas juega más o menos en la posición mía. Yo sé eso. Los vamos a cuidar mucho, a proteger, sino le podemos hacer daño en el día a día. Estamos muy agradecidos a los más grandes, sobre todo con Izquierdoz y Rojo, porque se comportan de manera maravillosa”.

Aaron Molinas entre dos rivales de Argentinos Juniors, en la Bombonera Manuel Cortina - La Nación

Lo mismo habló de Zeballos, y para ejemplificar el subibaja al que están expuestos los juveniles tomó referencia de los casos de Medina, Varela y Almendra, que habían compuesto el medio campo titular de Russo en el mejor momento futbolístico del semestre anterior de Boca. Pero, de repente, habían perdido la titularidad: “No creo que haya pasado muy seguido que los chicos tengan tantas posibilidades. Varela, Medina y tantos tuvieron su oportunidad y hablaron maravillas de todos. Ahora tienen su bajón y hay que cuidarlos. Es lógico. A mí me pasó y me cuidaron. Hay que llevarlos con calma”.

Con el único que el ahora dirigente se animó a ir más allá fue con Almendra, uno de los titulares ante Central: “Almendra juega a otra cosa. Él decidirá qué va a hacer con su futuro, si quiere jugar en la Selección, en Europa, lo va a hacer”.

Los chicos que debutaron en la Primera de Boca ante Banfield (Prensa Boca)

Incluso con Valentín Barco, el lateral izquierdo que debutó con 16 años en la primera, tratan en Boca de ir con cuidado, por más que los hinchas pretendan que sea titular ya. “Barco técnicamente es muy bueno. Los chicos lo quieren mucho. Lo tenemos que ir cuidando mucho. A veces en la reserva le toca jugar y a veces no, imaginate...” (marcando la irregularidad que puede llegar a tener) “Juega bien... pero tiene 17 años. Es un nene. Hay que llevarlo con calma. Ahora él termina el entrenamiento con la primera y luego se tiene que quedar a ver a sus compañeros (otro mensaje de formación). Estamos contentos porque sus compañeros ven que jugar en primera no es tan lejano”. En todos los casos, Riquelme marcó detalles que el público común no suele ver, detalles que pueden llegar a explicar –en distintos casos– por qué no es fácil jugar 20 partidos seguidos en la primera de Boca.

Valentín Barco debutó en Boca a los 16 años ante Unión; luego también fue titular ante Banfield LA NACION/Mauro Alfieri

En el subibaja emocional y deportivo, como nunca antes los chicos de las inferiores están teniendo su lugar en Boca. Dependerá del profesionalismo con el que tomen esa chance y de la evolución que muestren. Pero, también, de cómo los guíen desde el cuerpo técnico y la dirigencia. Alguna vez, Riquelme necesitó de un Bianchi que lo valore, lo eduque y le dé la chance (incluso) de equivocarse jugando como 10 de Boca. Lo mismo pueden estar necesitando hoy un Molinas, un Barco o un Varela.