Vozinha no podrá utilizar su apodo como nombre oficial en la camiseta de Colo Colo: el problema de fondo

Tras la confirmación de la llegada de Josimar José Évora Dias (más conocido como Vozinha), el arquero revelación del Mundial 2026, a Colo Colo de Chile, el jugador afrontará un inusual obstáculo: por un artículo reglamentario del fútbol trasandino, el guardametas de la selección de Cabo Verde se vería imposibilitado de lucir su icónico apodo en la camiseta.

Según el artículo 36° de de las Bases de Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), está prohibido el uso de apodos en las camisetas, exigiendo el apellido o inicial del primer nombre con medidas específicas y restringiendo los dorsales del 1 al 11.

El portero de Cabo Verde atrajo los flashes del mundo fútbol por su desempeño en la última Copa del Mundo Lynne Sladky - AP

De esta manera, el jugador deberá llevar la inscripción Dias -su apellido- en el dorsal, a menos que la dirigencia del Cacique consiga un cambio en las bases del torneo, mediante el Consejo de Presidentes.

“El incumplimiento de estas normas sobre identificación de jugadores conlleva sanciones que incluyen tarjeta amarilla y multas de hasta 20 UF [por Unidad de Fomento, cuyo índice financiero cambia de valor cada día según la inflación] para el club”, se lee en el articulado del reglamento.

En otro apéndice de la norma se aclara que “el número uno deberá ser asignado exclusivamente a un arquero, no pudiendo ser utilizado por un jugador de campo. Asimismo, los números 2 a 11 sólo pueden ser asignados a jugadores de campo, no pudiendo ser utilizados por los arqueros".

El vínculo de Vozinha con club chileno se extenderá por 18 meses y, durante ese período, el jugador percibirá una remuneración mensual cercana a los 47 millones de pesos chilenos, según consignó el medio AS Chile.

Por estas horas, Colo Colo marcha como líder exclusivo y absoluto dominador de la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, con 39 puntos tras 16 partidos jugados y una ventaja de 12 unidades sobre sus más cercanos perseguidores.

El arquero del seleccionado africano ante un nuevo desafío: demostrar su destreza bajo los tres palos del equipo chileno FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vozinha atrajo la atención del universo del fútbol el 15 de junio, con una destacada actuación en el empate sin goles de Cabo Verde ante España, selección campeona de Europa y, desde el domingo, también del mundo. Fue el primer encuentro mundialista en la historia de Cabo Verde.

El recorrido mundialista caboverdiano continuó con el empate 2-2 con Uruguay y otro 0 a 0 contra Arabia Saudita. El punto final del conjunto africano llegó en 16avos de final, cuando enfrente aparecieron Lionel Messi y compañía.