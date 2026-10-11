Walter Benítez hizo la atajada más espectacular de la fecha de la Premier League

La lesión de Dean Henderson, arquero titular de Crystal Palace e integrante del plantel de la selección de Inglaterra en el Mundial -disputó el partido por el tercer puesto ante Inglaterra-, abrió una oportunidad que el argentino Walter Benítez este domingo aprovechó muy bien. Un porcentaje importante de la victoria del equipo londinense por 3-1 sobre Nottingham Forest recae sobre el guardavalla chaqueño surgido en Quilmes.

Especialmente por la espectacular tapada que realizó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Crystal Palace perdía 1-0. “Walter hizo una parada de mucha valentía. Si ellos se hubieran puesto 2-0, mentalmente habría sido muy difícil. Su actuación de hoy es realmente increíble. Tengo que felicitarlo porque para el arquero suplente siempre es difícil jugar”, lo reconoció Pierre Sage, entrenador de Crystal Palace.

La intervención que resultó una bisagra en el encuentro fue una atajada al exdelantero de Chelsea Liam Delap, que remató de aire casi dentro del área chica. Benítez venía de reincorporarse desde el piso tras intentar llegar a un disparo de Gibbs-White desde fuera del área que dio en el travesaño. Reaccionó de inmediato para ponerse de pie y bloquear entre las manos y el cuerpo el tiro de Delap.

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“No puedo recordar mucho porque la pelota vino tan rápido y tan cerca. Traté de poner todo mi cuerpo. Estoy feliz de haber ayudado al triunfo del equipo”, expresó Benítez, que se incorporó a Crystal Palace la temporada, tras llegar como agente libre desde PSV Eindhoven.

Benítez completó cuatro atajadas en una victoria vital para Crystal Palace porque los tres puntos le permitieron alejarse un poco de los puestos del descenso. Nottingham Forest ganaba desde los tres minutos, con un gol de Dan Ndoye, y se mostraba superior, con continuas llegadas sobre el área. En esos momentos fue fundamental Benítez; la reacción del Palace llegó en los minutos finales de la primera etapa, con los tantos del japonés Daichi Kamada y un cabezazo del colombiano Jefferson Lerma. En el segundo período, el español Yeremy Pino anotó el 3-1.

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Debido a una lesión en un tobillo de Henderson, Benítez fue titular en los últimos tres cotejos por la Premier League. Estuvo en la derrota por 3-2 ante Ipswich y en el 0-0 contra Leeds. También atajó en el 4-0 a Lech Poznan por la Europa League y en el 3-0 a Middlesbrough por la Copa de la Liga.

Desde su llegada fue suplente del capitán Henderson, que transita por su cuarta temporada en el club. En el curso pasado, Benítez, de 33 años, solo tuvo una presencia en la Premier League y sumó tres en la obtención de la Conference League, el primer título europeo en la historia del club.

Benítez, durante la victoria de Crystal Palace sobre Nottingham Forest Rob Newell - CameraSport - CameraSport

Tiene un encuentro en la selección argentina. Fue convocado por Lionel Scaloni luego de la obtención de la Copa América 2024 y atajó en el triunfo por 3-1 ante Costa Rica en un amistoso. Integró el banco de suplentes en varios cotejos de las últimas eliminatorias y estuvo por última vez en la delegación que disputó un amistoso en Angola. Ya en 2026, más allá de que Benítez fue parte de una lista de 55 apellidos, Scaloni se inclinó por Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas a Dibu Martínez en el plantel que fue al Mundial.

Benítez ya lleva más de una década en el fútbol europeo. De Quilmes emigró a Niza, donde estuvo seis temporadas, hasta que a mediados de 2022 pasó a PSV Eindhoven. Incorporado a Crystal Palace en julio de 2025, su valor de mercado, según el sitio Transfermarkt, es de 7,5 millones de euros. Además de la Conference League, los otros títulos de su carrera son una Community Shield (Supercopa de Inglaterra) con Crystal Palace, y dos Ligas Eredivisie y una Copa y dos Supercopas de los Países Bajos con PSV Eindhoven.