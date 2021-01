Rooney se retira como jugador pero seguirá dirigiendo a Derby County Crédito: @dcfcofficial

Fin de una era. La leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney, hasta ahora entrenador-jugador de Derby County, decidió retirarse y dedicarse únicamente a dirigir al equipo de la segunda división inglesa, anunció la entidad este viernes. A los 35 años, el histórico delantero, que tuvo grandes pasos por Manchester United y la selección de Inglaterra, firmó un contrato por dos años y medio, hasta 2023.

Desde el despido del técnico holandés Phillip Cocu por malos resultados en noviembre de 2020, Rooney asumió el puesto de entrenador interino, compaginándolo con el de jugador. El excapitán y máximo goleador de la selección inglesa (53 festejos en 120 partidos) optó por ponerle fin a su carrera como jugador profesional y concentrar plenamente su trabajo como director técnico de un equipo que está 22° en la del Championship, torneo compuesto por 24 clubes.

El exatacante llegó a Derby County hace un año y disputó un total de 35 partidos con la camiseta del club. En su nuevo cargo, estará acompañado en el banco por su antiguo compañero en la selección Liam Rosenior, que ejercerá de adjunto, y por el antiguo arquero internacional irlandés Shay Given.

"Que me den la oportunidad de seguir los pasos de figuras como Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard y Phillip Cocu es un honor muy grande y les puedo prometer a todos que estoy involucrado con el equipo y nuestros hinchas", dijo Rooney en un comunicado. "Mi equipo y yo no escatimaremos esfuerzos para lograr el potencial que he visto durante los últimos 12 meses en este histórico club de fútbol", agregó.

Rooney, de 35 años, firma un contrato de dos años y medio, hasta 2023 como DT Fuente: Reuters

El primer partido del nuevo cuerpo técnico se dará el sábado como local: recibirá en el Pride Park Stadium a Roterham United (23º), en un duelo crucial entre dos equipos que pelean por evitar el descenso a la tercera categoría.

Rooney, nacido en Liverpool y formado en Everton, jugó en Manchester United entre 2004 y 2017, con el que marcó 253 goles, un récord en los Red Devils, en 559 partidos. Luego regresó al Everton y después cruzó el Atlántico en 2018 para unirse al DC United de la MLS, su última experiencia antes de finalizar su periplo en Derby, un club histórico del fútbol ingles con dos ligas y una Copa en su palmarés. Ahora, apuntará a levantarlo y evitar el descenso como director técnico en su primera experiencia.

