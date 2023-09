escuchar

Faltaba su reaparición para completar un nuevo capítulo de esa vieja herida que dejó en los neerlandeses la eliminación del Mundial de Qatar a manos de Argentina. Wout Weghorst es el gigante delantero que hizo estragos cuando irrumpió en aquel partido que la selección de Scaloni tenía controlado y terminó en la definición por penales; y es también el hombre que tras la clasificación del equipo albiceleste, fue protagonista de un duro cruce con Lionel Messi en la antesala de los vestuarios, un episodio del que siguen apareciendo imágenes y que dejó para la posteridad la frase proferida por el capitán argentino: “Andá p’allá, bobo”.

Aquella batalla dejó secuelas, sobre todo en el entrenador neerlandés, Louis Van Gaal, que fue el principal objetivo de Lionel Messi a la hora de celebrar su gol de penal. La Pulga hizo el gesto del Topo Gigio, con las manos en sus orejas, a modo de respuesta por unas críticas que el técnico había proferido en los días previos.

El Topo Gigio de Messi a Louis Van Gaal para celebrar su gol ante Países Bajos Ricardo Mazalan - AP

Esta semana, Van Gaal volvió sobre el tema y en una entrevista con un medio de su país dio a entender que el torneo estaba “premeditado” para que Lionel Messi alzara la Copa del Mundo. “Finalmente perdió con la Argentina, que luego fue campeón del mundo. ¿Ha estado pensando en eso durante los meses siguientes”, le preguntó un periodista, a lo que el también exfutbolista respondió: “No porque... En realidad no quiero decir mucho al respecto... Mirá, ves un 2-2, hay tiempo extra y hay penales. Pero si ves los goles que mete la Argentina, cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea y no fueron sancionados... Creo que fue todo un juego premeditado”.

“¿A qué te referís?”, repreguntó el reportero. “Me refiero a todo lo que digo”, le contestó Van Gaal. “¿A que Messi debía ser campeón del mundo?”, insistió el comunicador. Y Van Gaal sentenció: “Creo que sí”. Así el referente deportivo neerlandés completó sus declaraciones sobre el campeonato que concluyó hace nueve meses.

Weghorst celebra y Messi lo padece, durante el encuentro entre la Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final de Qatar 2022

En la previa de las eliminatorias para la Eurocopa, al día siguiente fue el capitán del seleccionado naranja, Virgil Van Dijk, quien salió al cruce de las declaraciones de su exentrenador. “Es su opinión. Cada uno tiene permiso para tener su opinión. En este caso, no comparto esa opinión”, afirmó, rotundo, Van Dijk, compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool. El zaguero central dejó entrever que el resto de la selección tampoco está de acuerdo con esa sentencia del técnico Van Gaal.

El cruce de Lionel Messi en la zona mixta tras el triunfo ante Países Bajos

Ahora le tocó a Wout Weghorst, el hombre que no solo fue figura dentro del campo de juego para empatar el partido y llevarlo a los penales, sino que protagonizó un fuerte altercado con Lionel Messi. Consultado por ESPN sobre qué había pensado acerca de lo que había manifestado Van Gaal, el atacante dejó una respuesta ambigua: “Pues pensé que Van Gaal es un hombre honesto y maravilloso”. El periodista repreguntó: “Entonces, ¿me estás diciendo que le das la razón?”. Weghorst siguió en plan sugestivo: “Estás preguntándome qué pensé. Eso es lo que pensé. Si tiene razón o cuál es mi opinión, no lo sé. Pero creo que es maravilloso que diga lo que piensa”, contestó. el delantero, autor del tercer gol en el triunfo por 3 a 0 de Países Bajos frente a Grecia, en la quinta fecha de las eliminatorias para la Eurocopa.

El periodista intentó indagar en si creía que efectivamente el Mundial estuvo digitado para que lo ganara Messi. Pero Weghorst no salió de su libreto: “Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así... No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol... todos tratamos de ser los mejores en cada torneo”.

