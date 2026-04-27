Xavi Simons se suma a la lista de lesionados que se quedan sin Mundial 2026

“Honestamente, estoy destrozado. Nada de esto tiene sentido. Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo [Tottenham] y ahora la capacidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representar a mi país este verano... simplemente ha desaparecido". A corazón abierto y con una congoja indisimulable, Xavi Simons confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Los estudios confirmaron las presunciones surgidas luego de su gesto desgarrador al lesionarse el último sábado, en la victoria 1-0 de Tottenham sobre Wolverhampton, por la Premier League.

Con un período de recuperación estimado de entre seis y ocho meses, el media-punta neerlandés se perderá la oportunidad de disputar su segundo Mundial. En el anterior, al que asistió con 19 años, solo disputó siete minutos ante los Estados Unidos, por los octavos de final. Frente a la Argentina, en el recordado duelo de cuartos, se quedó en el banco.

Ya más maduro, ahora se perfilaba para ser titular en la selección que dirige Ronald Koeman. Disputó una Eurocopa, la Nations League y las eliminatorias para el Mundial. Su carrera con la camiseta naranja suma 34 encuentros, con seis goles y cinco asistencias.

La baja de Simons en el Mundial se agrega a la de otros futbolistas que recientemente sufrieron lesiones que los sacaron de carrera. Un mundialitis que se acentúa por calendarios cada vez más exigentes y comprimidos. Brasil ya sabe que no contará con Rodrygo ni Militao. Francia se quedó sin Hugo Ekitike. Lionel Scaloni no podrá tener en cuenta a Juan Foyth (integró el plantel campeón del mundo en Qatar) ni a Joaquín Panichelli, que peleaba con el Flaco José López por un lugar en la lista como tercer centrodelantero. El técnico argentino sigue muy expectante la recuperación de Cristian Romero, que llegaría con los plazos justos de la rehabilitación en una rodilla. España tendrá una alternativa menos en ataque sin el potente delantero Samu Aghehowa. Serge Gnabry no estará con Alemania ni Mohammed Salisu con Ghana.

DURA IMAGEN PARA LOS SPURS: Xavi Simons salió lesionado en el encuentro contra Wolves y también genera preocupación para los Países Bajos.



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Su ausencia también es muy lamentada por Tottenham, que a cuatro fechas del final está en puesto de descenso, una situación atípica en un club que integra el Big Six de Inglaterra. Por la Premier League, Simons en esta temporada aportó dos goles y cinco asistencias en 28 cotejos.

A los 23 años, Simons no confirma las expectativas futbolísticas que despertó de su época de juvenil, cuando impactaba por sus condiciones de media-punta habilidoso y con buen cambio de ritmo. Su aspecto de adolescente atrevido y carismático también tuvo impacto comercial.

Nacido en Surinam, se formó en La Masía de Barcelona y pronto empezó un recorrido sin consolidarse en ningún equipo. Pasó al Sub 19 de Paris Saint Germain, donde debutó en primera división. La siguiente escala fue en PSV Eindhoven y luego estuvo dos temporadas en préstamo en Leipzig, donde su buen rendimiento llevó al club alemán a pagar 50 millones de euros por su pase.

Simons festeja un gol con la selección de los Países Bajos; no podrá estar en su segundo mundial Hassan Ammar - AP

En agosto pasado se transformó en la contratación más alta de la historia de Tottenham, que desembolsó 65 millones de dólares. Su influencia futbolística no fue la esperada, como lo refleja una campaña que tiene a los Spurs luchando por una sufrida permanencia en la categoría superior. Siendo una promesa de Barcelona, con 16 años ya tenía dos millones de seguidores en Instagram.

Su carrera estuvo impregnada de aires de estrella. Según el diario Bild, en el vestuario del Leipzig le apodaban Princesa desde que contrató los servicios de un peluquero que instaló en la ciudad deportiva. Ahora le toca una etapa de recuperación e introspección, como lo reflejó en el cierre de su posteo en Instagram: “Ahora recorreré este camino guiado por la fe, con fuerza, con resiliencia, con creencia, mientras cuento los días para volver a salir ahí. Ten paciencia conmigo”.