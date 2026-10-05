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Gaby Sabatini estuvo presente en Paris Fashion Week y deslumbró con su look: “Rebeldía y personalidad”
La extenista argentina fue invitada por una reconocida marca de ropa francesa y dejó un book de fotos en su cuenta de Instagram que revolucionó las redes
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Gabriela Sabatini participó de la Paris Fashion Week 2026. La exjugadora de tenis regresó a la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros para participar como invitada de una jornada donde se unió el glamour y el deporte.
Invitada por Pelagia Kolotouros, directora creativa de la marca Lacoste, la extenista de 56 años deslumbró a propios y extraños con un outfit ideado por la marca francesa.
Con una prenda a rayas que combinó los colores verde azulado, rojo y blanco, sumado a una falda, estilo “midi”, una cartera de color beige y unos zapatos rojos, Sabatini dio el presente en este evento donde se fusionan la pasión por el deporte y la moda de alta costura.
Su presentación se dio a raíz de la colección primavera-verano 2027 de Lacoste que fue diseñada exclusivamente por Kolotouros. En una de las postales que subió Gaby Sabatini se la ve acompañada con la directora creativa, con quien mantiene una relación de amistad.
“Felicitaciones @pelagia.kolotouros por esta colección espectacular. Una propuesta llena de rebeldía y personalidad. Gracias por esta invitación increíble”, dijo Sabatini, ganadora de 39 títulos en la era abierta del tenis, siendo una de las deportistas más relevantes en la historia del deporte argentino.
El retorno de Sabatini a París le trajo muchos recuerdos. En su época como jugadora disputó en varias oportunidades el torneo de Roland Garros, el cual no lo pudo ganar pero sí llegó en cinco oportunidades a las semifinales (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992).
Además de la vestimenta mencionada anteriormente, Sabatini también lució una instantánea con una bata de color blanco, de la marca francesa, la cual fue decorada con su nombre.
Tras la publicación en su cuenta de Instagram, donde comparte muchos momentos de su vida personal, la extenista recibió un sinfín de comentarios positivos sobre lo que genera su presencia en distintas partes del mundo representando al país.
“Y París se rinde ante ti”, exclamó Luciano Pereyra en la solapa de comentarios; “¡Siempre impecable usted, querida Gaby!“, dijo Paula Pareto, otra exponente nacional en el deporte. Además de estas menciones, la conductora Verónica Lozano resaltó la belleza de la exdeportista: ”Hermosa".
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