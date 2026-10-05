Gaby Sabatini estuvo presente en Paris Fashion Week y deslumbró con su look: “Rebeldía y personalidad”

Gabriela Sabatini participó de la Paris Fashion Week 2026. La exjugadora de tenis regresó a la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros para participar como invitada de una jornada donde se unió el glamour y el deporte.

Invitada por Pelagia Kolotouros, directora creativa de la marca Lacoste, la extenista de 56 años deslumbró a propios y extraños con un outfit ideado por la marca francesa.

Gabriela Sabatini con Pelagia Kolotouros, directora de Lacoste

Con una prenda a rayas que combinó los colores verde azulado, rojo y blanco, sumado a una falda, estilo “midi”, una cartera de color beige y unos zapatos rojos, Sabatini dio el presente en este evento donde se fusionan la pasión por el deporte y la moda de alta costura.

Su presentación se dio a raíz de la colección primavera-verano 2027 de Lacoste que fue diseñada exclusivamente por Kolotouros. En una de las postales que subió Gaby Sabatini se la ve acompañada con la directora creativa, con quien mantiene una relación de amistad.

El look de Gaby Sabatini

El look de Sabatini en la Fashion Week

Sabatini presente en el Philippe Cartier de Roland Garros

“Felicitaciones @pelagia.kolotouros por esta colección espectacular. Una propuesta llena de rebeldía y personalidad. Gracias por esta invitación increíble”, dijo Sabatini, ganadora de 39 títulos en la era abierta del tenis, siendo una de las deportistas más relevantes en la historia del deporte argentino.

El retorno de Sabatini a París le trajo muchos recuerdos. En su época como jugadora disputó en varias oportunidades el torneo de Roland Garros, el cual no lo pudo ganar pero sí llegó en cinco oportunidades a las semifinales (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992).

Sabatini con una bata blanca personalizada

El look colorido de la extenista

Sabatini en la Fashion Week

Además de la vestimenta mencionada anteriormente, Sabatini también lució una instantánea con una bata de color blanco, de la marca francesa, la cual fue decorada con su nombre.

Tras la publicación en su cuenta de Instagram, donde comparte muchos momentos de su vida personal, la extenista recibió un sinfín de comentarios positivos sobre lo que genera su presencia en distintas partes del mundo representando al país.

Gabriela Sabatini presente en la Fashion Week 2026

“Y París se rinde ante ti”, exclamó Luciano Pereyra en la solapa de comentarios; “¡Siempre impecable usted, querida Gaby!“, dijo Paula Pareto, otra exponente nacional en el deporte. Además de estas menciones, la conductora Verónica Lozano resaltó la belleza de la exdeportista: ”Hermosa".