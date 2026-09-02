Germán Pezzella se convirtió en nuevo jugador de Peñarol de Uruguay tras su salida de River: “Arranca un nuevo camino”

Germán Pezzella se convirtió en nuevo refuerzo de Peñarol de Uruguay tras su salida de River Plate. El defensor de 35 años y campeón del Mundo en Qatar 2022 firmó este martes su contrato con el club charrúa por un vínculo que se extenderá por 18 meses.

“Arranca un nuevo camino, con la ilusión y el compromiso de siempre”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram tras arribar a Uruguay.

Así fue el anuncio del club charrúa sobre la llegada de Pezzella

Luego de firmar el contrato, Pezzella se sumó al entrenamiento bajo las órdenes de Diego Aguirre y junto a sus nuevos compañeros. Uno de ellos Cristian Jaime, futbolista cedido a préstamo por River y promesa del “Manya”. El ex River podría hacer su debut este sábado frente a Danubio, por la quinta fecha del Torneo Clausura de Uruguay.

En el comunicado oficial de X, el club presentó al defensor como “campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA con su selección; campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores, de la Copa CONMEBOL Sudamericana y de la Recopa sudamericana con River Plate; campeón de la Copa del Rey en España con Real Betis”.

La historia de Instagram que compartió el jugador

Sobre su ficha, en el mismo posteo, se lee: “Llega al Club en condición de libre”.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, Peñarol apeló al ingenio de la época y, a través de una imagen generada por IA donde se lo ve a Pezzella con la camiseta titular de “El Carbonero” dentro del vestuario, se lee: “Un campeón del mundo se viste de aurinegro. ¡Bienvenido, Germán, a Peñarol!“. Dicha foto también cumple una función premonitoria, ya que se lo ve al defensor con el dorsal número 2.

Una imagen generada por IA que compartió Peñarol en redes sociales

La seguidilla comunicacional por parte del club fue otra imagen donde se lo ve a Pezzella en la sala de conferencia de prensa del club manya, firmando el contrato.

Con su desembarco en Peñarol, que cuenta en su palmarés con 5 copas Libertadores, tres copas Intercontinentales y 54 campeonatos locales, Pezzella se convertirá en el primer jugador en alzar la Copa del Mundo en jugar en el fútbol uruguayo después de más de medio siglo.

Pezzella al momento de la firma de su contrato

Justo una semana antes de su reciente traspaso, Pezzella y River habían llegado a un arreglo de común acuerdo en el cual el jugador rescindió su contrato con el club a dos años de su retorno al fútbol argentino. El defensor había llegado tras nueve años en el fútbol europeo, sin embargo, en su segunda etapa en el Millonario las lesiones le quitaron minutos y quedó marginado.

Al igual que Peñarol con su arribo, desde Núñez también publicaron un comunicado oficial sobre su partida. “Formado en las inferiores, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando nuestro aporte histórico a la selección argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, posteó el club.

En la previa del anuncio oficial del Millonario, Pezzella había realizado un posteo en sus redes sociales en el que se despidió de los hinchas. “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, remarcó y adjuntó una imagen suya besándose el escudo.

Pezzella debutó en River el 8 de diciembre de 2011 en un cruce ante Defensores de Belgrano por la Copa Argentina que fue victoria por 1 a 0 para el conjunto millonario. Luego, empezó a tener rodaje cuando el Millonario militaba en la B Nacional: en la segunda categoría se convirtió en una de las figuras y, tras el ascenso, se consolidó.

Tras una serie de temporadas con mucho rodaje y apariciones clave -incluso con un tanto a Boca en un Superclásico-, en 2015 fue vendido a Real Betis, de España. Luego tuvo breves intercambios entre el conjunto andaluz y Fiorentina, de Italia, hasta que en agosto de 2024 volvió al club en el que surgió.