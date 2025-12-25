Luto en el deporte brasileño: Isabelle Marciniak, una joven gimnasta con proyección internacional, murió a los 18 años

RIO DE JANEIRO (O Globo).– El dolor es inmenso y excede el ámbito deportivo. Por su frescura, por su juventud y por todo lo que insinuaba como atleta de elite. Isabelle Marciniak, quien fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era una joven promesa de la disciplina,murió a los 18 años informó la Federación Paranaense de Gimnasia.

Marciniak falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, de acuerdo con la federación, citada por medios locales. A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional.

Fue campeona brasileña de este deporte en 2021 y considerada una joya de la disciplina. Hace tres años, se proclamó campeona del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica “Ilona Peuker”, celebrado del 23 al 27 de noviembre de 2021 en Florianópolis. Fue campeona general de la competición y también obtuvo el primer puesto en el aparato de pelota y el segundo en el de cinta.

El velorio se está realizando este jueves en la Capilla del Cementerio Jardín Independencia, en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde la gimnasta también será enterrada.

Isabelle Marciniak cautivaba por su frescura y sus condiciones Instagram

“La Federación Paranaense de Gimnasia recibe con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de la exgimnasta Isabelle Marciniak. Isabelle formó parte de la historia del Clube Agir, donde alcanzó importantes éxitos y brilló en los Campeonatos de Paraná y Brasil”, comienza el comunicado.

Entre sus logros más recientes, destaca el título de campeón con el trío adulto del Clube Agir en 2023, fruto de su compromiso y espíritu de equipo. En este momento de dolor, nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros, entrenadores y toda la comunidad gimnástica. Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria sigan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana. Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz», concluye el comunicado.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó,“en este momento de dolor”,su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, manifestó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.

El caso Carla Suárez Navarro

En su momento, allá por 2020, el mundo del deporte ya se había visto conmovido por el caso de la tenista española Carla Suárez Navarro, que también había sido diagnosticada con un linfoma de Hodgking y que requirió un tratamiento de seis meses de quimioterapia. Era la 71° del ranking (fue 6a en 2016) y dio a conocer si situación mediante un video, de buen ánimo y con actitud positiva.

“El linfoma de Hodgkin (o enfermedad de Hodgkin) es un cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos. Los linfocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo”, precisa el American Cancer Society desde su página web.

Y agrega: “Para entender qué es el linfoma de Hodgkin, resulta útil conocer sobre el sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario que ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. También ayuda a controlar la circulación de líquidos en el cuerpo”.

El tejido linfático se encuentra en varias partes del cuerpo, por lo tanto, el linfoma de Hodgkin puede originarse en casi cualquier órgano. No obstante, los más comunes aparecen en los ganglios linfáticos; vasos linfáticos, bazo, médula ósea, timo, adenoides y amígdalas y en el tracto digestivo.

Entre algunos de los principales síntomas se destacan la inflamación no dolorosa de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o el área de la ingle que no desaparece en pocas semanas; fiebre persistente sin razón aparente; pérdida de peso; importantes sudores nocturnos; picazón generalizada intensa; fatiga y dolor en los ganglios linfáticos que se desencadena con la ingesta de alcohol.

Si bien se desconocen sus causas, “a veces la infección con el virus de Epstein-Barr causa cambios en el ADN de los linfocitos B. En algunos casos, esto conduce al desarrollo de células Reed-Sternberg, que son las células cancerosas del linfoma de Hodgkin”, explican desde la American Cancer Society.

El linfoma de Hodgking no afecta a una franja etaria en particular, aunque es más común entre personas de 15 a 35 y de 50 a 70 años.

