Simone Biles ya está en la Argentina: la GOAT de la Gimnasia es una de las visitas más resonantes de la historia

Simone Biles está en la Argentina. La mejor gimnasta de todos los tiempos y una de las deportistas más grandiosas de la historia olímpica, llegó este martes a las ocho de la mañana a Buenos Aires para desandar una cargada agenda de tres días en los que, entre otras cosas, brindará una charla denominada “El poder de creer” en la Sede del Gobierno Porteño y una clínica para jóvenes talentos de su disciplina, en el Estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati. Biles, de 28 años, arribó al país en el marco del nombramiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que se le otorga a las ciudades por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo.

“Hola, estoy muy emocionada de anunciar que estaré en la Ciudad de Buenos Aires por unos días, ya que ha sido elegida Capital Mundial del Deporte 2027. Daré una clínica deportiva y también recorreré la ciudad. No puedo esperar para verlos a todos”, dijo Simone Biles en el breve video que justamente hace una semana difundió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para generar el primer estallido de repercusiones: se trata de una de las visitas deportivas más destacadas de la historia, solo comparable con la que en diciembre de 2013 protagonizó Usain Bolt, también leyenda olímpica.

La gimnasta norteamericana llegó en compañía de su equipo de trabajo y fue recibida por parte de la organización y sus movimientos se llevan adelante con mucho hermetismo. Biles, dueña de 11 medallas olímpicas y 30 podios mundiales, estará este miércoles en la Sede del Gobierno Porteño, donde será recibida por Jorge Macri y luego dará lugar la charla motivacional antes de tomar contacto con autoridades y sponsors y pocos medios de prensa. También se verá con atletas.

A su vez, Biles recorrerá distintos puntos de la ciudad: estará en La Boca, el Obelisco, y otros sitios típicos y característicos para conocer un poco de la historia, cultura e idiosincrasia argentina. Para la tarde del jueves está prevista la clínica en Villa Soldati en el sitio que oficio de Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018. Tanto para la charla como para la clínica, gratuitas, se requirió una inscripción previa que se “colapsó” en muy poco tiempo. Esta es la razón por la que la clínica, que en principio iba a hacerse en un estadio más pequeño, se trasladó luego al Mary Terán de Weiss.

Simone Biles es una de las atletas más brillantes de la histórica olímpica Santiago Filipuzzi

La multilaureada Biles, a quien llaman “La GOAT (La Más Grande de Todos los Tiempos)”, estará en compañía de su coach y decidirá cuando toma parte o no, de los ejercicios.

La llegada Simone a la Argentina se realizó en medio de una catarata de cuidados de la atleta, que en 2021, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (se realizaron un año después por la pandemia del Covid-19) puso sobre la mesa la discusión sobre los temas de salud mental, llegándose a bajar de la competencia y exponer su propia historia. Tras ese “antes y después” volvió a la cita olímpica el año pasado en París 2024, de nuevo, con todos los flashes sobre ella: y volvió a brillar.

Simone Biles llegó a la Argentina este martes y tendrá una agenda muy nutrida por delante Cheng Min� - XinHua�

Biles, quien de niña vivió momentos complicados con una madre adicta y siendo luego adoptada por sus abuelos, también fue una de las víctimas de los abusos sexuales sistemáticos protagonizados por el médico de la Federación Estadounidense de Gimnasia, Larry Nassar, condenado a 175 años de prisión. Además, se ha expresado contra el racismo y en favor de los derechos de las mujeres, lo que la convierten no solo en un símbolo de perfección y motivación por su gimnasia, sino también de resiliencia constante.

Es, además de sus innumerables lauros, la gimnasia con más elementos bautizados con su nombre en la historia, lo que habla de sus destrezas únicas y su peso en el plano mundial.