Abel Gallegos: el chico de 17 años que se clasificó para el Masters y el Open

Gastón Saiz 19 de enero de 2020

El golfista aficionado Abel Gallegos hizo historia: con apenas 17 años se clasificó para el Masters y el Open Británico luego de imponerse en el Latin America Amateur Championship, que se realizó en el campo mexicano de El Camaleón, en el Mayakoba Resort. El chico oriundo de Veinticinco de Mayo arrancó la última vuelta segundo a dos golpes, pero terminó imponiéndose con una última vuelta de 67 (-4) y un total de 280 (-4).

De esta manera, Gallegos es el primer argentino en consagrarse en un LAAC, después de cinco intentos fallidos para las distintas delegaciones nacionales. Pudo haber sido Alejandro Tosti en 2015, para Gastón Bertinotti en 2016 o para Jaime López RIvarola en 2018, pero quedó para este talento que se entrena en la escuela de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Golf.

El último recorrido fue casi un match play mano a mano frente al colombiano José Mario Vega, que había dado un gran zarpazo en la segunda vuelta con un giro de 65 golpes. Gallegos no dudó en ser fiel a su filosofía: a atacar todos los hoyos a partir de su volumen físico y su potencia con el driver. Pero no solo se trató de bombas al fairway, sino que demostró buen toque alrededor del green y puntería en varios putts que le aliviaron la tarjeta, en un campo que no perdona con sus amenazantes manglares.

De esta forma, Gallegos fue tomando confianza con su juego a partir del envión de sus birdies (3, 5, 7 y 11), mientras que el colombiano -siempre más corto en distancias- empezaba a languidecer y a errar más de lo que acostumbrado. Y en cuanto el argentino tomó la punta, ya no la soltó, acompañado por una madurez y una paciencia durante el juego llamativa para su corta edad. El cierre no pudo haber sido mejor: el quinto y último birdie del domingo, para luego desatar el festejo con su familia y el resto de los jugadores argentinos.

Gallegos ya decidió hacerse profesional sin pasar por una universidad en EE.UU., pero mientras tanto quiere disfrutar de estos últimos años como aficionado. Es el primero que se dedica al golf de una familia futbolera. De hecho, su padre Abel preside el Club Atlético Defensores de Plaza España y él formó parte de las divisiones inferiores como arquero, aprovechando su físico imponente. "Papá me quiso llevar para el fútbol, pero me gusta más este deporte", asegura este amateur que ya había sido noticia al superar el corte del último VISA Open, en el Jockey Club, al lado de los profesionales.