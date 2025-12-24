Brooks Koepka se convierte en el primer golfista en abandonar el circuito LIV y puede volver al PGA

Brooks Koepka, cinco veces campeón de torneos majors, se convirtió en el primer jugador en desertar del circuito LIV Golf, un golpe significativo para la liga financiada por Arabia Saudita y que deja en duda si podrá regresar a la gira de la Asociatión de Golfistas Profesionales (PGA).

LIV Golf publicó un anuncio en su sitio internet, según el cual Talor Gooch será el nuevo capitán del equipo Smash, que Koepka había liderado.

Scott O’Neil, el nuevo director general de LIV, dijo que el golfista saliente y la liga saudita “acordaron de manera amistosa y mutua” que Koepka ya no compitiera en la liga. “Brooks está priorizando las necesidades de su familia y permaneciendo más cerca de casa”, afirmó O’Neil. “Apreciamos el impacto significativo que ha tenido en el juego y le deseamos éxito continuo, tanto en el campo como fuera de él”, añadió.

Koepka y las autoridades de LIV acordaron "de manera amistosa" la salida del golfista estadounidense, que va a dedicar más tiempo a su familia. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LIV no revela contratos, pero se cree que a Koepka le quedaba otro año. Se unió en junio de 2022. La política de la PGA, que veta de su tour a los jugadores que se han unido a la liga rival, requiere que se ausenten durante un año desde su última participación en este última. LIV terminó su temporada el 24 de agosto.

Koepka comenzó su carrera en la gira europea y puede volver ahí. Jugó cuatro torneos del Tour Europeo este año, y terminó cuarto en el Abierto de Francia una semana antes de que estuviera en juego la Copa Ryder. Disputó esa competencia entre Estados Unidos y Europa en 2023, pero no fue considerado este año debido a su mala forma.

El oriundo de Palm Beach levanta una significativa cantidad de tierra al pegar con un hierro; por falta de forma golfística, este año no fue citado para disputar la Copa Ryder por Estados Unidos contra Europa. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blake Smith, representante de Koepka en Hambric Sports, dijo que no habría comentarios más allá de una declaración emitida a través de LIV Golf en la que Koepka está agradecido por su experiencia en la liga saudita. “La familia siempre ha guiado las decisiones de Brooks, y él siente que este es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa”, indicó en la declaración. “Brooks continuará siendo un gran partidario de LIV Golf y desea a la liga y a sus jugadores éxito continuo. Sigue apasionado por el juego del golf y mantendrá informados sobre lo que viene a los seguidores”, agregó.

Koepka había alertado a la PGA de sus planes antes del anuncio de LIV, según una persona que está al tanto de la comunicación. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se ha divulgado públicamente la novedad. El primer paso para que Koepka regrese es solicitar de nuevo la membresía.

El golfista oriundo de Palm Beach, Florida, que pasó 47 semanas en el puesto número 1 del mundo en 2018 y 2019, fue uno de los fichajes más importantes de LIV en 2022, cuando se lanzó el circuito. Había estado lidiando con lesiones, y luego sugirió que podría no haberse unido si su salud hubiera sido mejor.

El copón que se adjudicó al conquistar en 2023 el PGA Championship en Oak Hill Country Club, Rochester, Nueva York; Koepka lideró el ranking mundial durante 47 semanas en 2018 y 2019. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estadounidense se convirtió en 2023 en el primer jugador de LIV en ganar un certamen importante del PGA Tour, cuando conquistó el PGA Championship en Oak Hill, su quinto major obtenido. Su compatriota Bryson DeChambeau ganó el Abierto de Estados Unidos al año siguiente.

Por su parte, LIV no precisó ahora cómo reemplazaría a Koepka.

AP