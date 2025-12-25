Murió Masashi “Jumbo” Ozaki, leyenda del golf japonés que se formó en el béisbol

Masashi “Jumbo” Ozaki, la icónica figura que dominó el golf profesional japonés durante décadas y se convirtió en uno de los deportistas más exitosos de la historia de su país, falleció el 24 de diciembre, a los 78 años. Su partida, provocada por un cáncer de colon, marca el fin de una era para un golfista que trascendió las canchas con su carisma, su fuerza inigualable y un palmarés que lo erige como una auténtica leyenda.

Ozaki deja un legado estadístico abrumador, con un total de 113 victorias profesionales a lo largo de su carrera. De ese impresionante registro, 94 títulos corresponden al Japan Golf Tour, una cifra que lo establece como un referente inigualable en la historia de ese circuito. Su impacto en el deporte nipón fue tal que logró liderar la lista de ganancias de Japón en 12 ocasiones, un testimonio de su consistencia y dominio prolongado. Para cuando cumplió 43 años, ya había acumulado 50 victorias profesionales, un hito que subraya la precocidad y longevidad de su éxito.

La imagen de Jumbo Ozaki durante la primera vuelta del Masters 1997; su mejor actuación en un major fue en el US Open 1989 (6°) BILL WAUGH� - AP�

Antes de empuñar un palo de golf con maestría, Ozaki forjó su físico y su mentalidad competitiva en los diamantes del béisbol. Como lanzador, llegó a formar parte del equipo Nishitetsu Lions, donde jugó profesionalmente y se ganó una reputación por su potente brazo. Sin embargo, una lesión en el hombro lo obligó a abandonar su prometedora carrera en el montículo, abriendo un nuevo capítulo que lo llevaría entre los mejores del golf mundial. Esta transición, de un deporte a otro con exigencias físicas tan diferentes, habla de su tenacidad y adaptabilidad.

Su debut en el golf profesional se produjo en 1970, y no pasó mucho tiempo antes de que su talento comenzara a brillar. En 1971, conquistó su primer torneo major en Japón, anunciando la llegada de una fuerza imparable. La potencia descomunal de su swing y su imponente presencia física le valieron el apodo de “Jumbo”, un sobrenombre que lo acompañaría durante toda su vida y se convertiría en sinónimo de excelencia en el golf. Su estilo de juego, agresivo y espectacular, cautivó a las audiencias y atrajo a una nueva generación de fanáticos al deporte.

Ozaki analiza la caída de un putt en el Masters de 1997 DAVE MARTIN� - AP�

Aunque su mayor dominio se manifestó en su tierra natal, Ozaki también puso a prueba su habilidad en el escenario internacional, donde jugó 49 majors. Participó en algunos de los torneos más prestigiosos del golf mundial, incluyendo ocho apariciones en el Masters de Augusta. También compitió en el Open Championship, el US Open y el Campeonato de la PGA, enfrentándose a las élites de la disciplina. Su mejor resultado fue en el Abierto de Estados Unidos de 1989 en Oak Hill, donde quedó 6° y a tres golpes de Curtis Strange.

Masashi “Jumbo” Ozaki pega durante el US Open 1999, en Pinehurst, North Carolina; la potencia de sus brazos lo hizo grande en el circuito japonés STEVE SCHAEFER� - AFP�

La influencia de Masashi Ozaki trascendió los campos de golf. Se convirtió en una figura cultural en Japón, un ídolo deportivo cuya trayectoria inspiró a muchos. Su carisma innegable y su enfoque apasionado del juego dejaron una marca indeleble. Fue tal su impacto que la familia Ozaki se convirtió en una dinastía del golf, con sus dos hermanos menores, Naomichi “Joe” Ozaki y Tateo “Jet” Ozaki, siguiendo sus pasos y también alcanzando el estatus de golfistas profesionales, aunque nunca a la escala de “Jumbo”.

Ascendió al número 5 del ranking mundial en 1996, a los 49 años. A menudo era ignorado por no haber ganado nunca fuera de Japón, salvo el Campeonato de la PGA de Nueva Zelanda. Pero en reconocimiento a su extraordinaria carrera y a su legado duradero, “Jumbo” fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Golf Mundial en el año 2011. Su inducción fue un merecido tributo a una vida dedicada al deporte y a una carrera repleta de éxitos sin precedentes. Ozaki estuvo casado con Eiko Ozaki y fue padre de dos hijos, Yumi Ozaki y Yasushi Ozaki, además de ser abuelo de cuatro nietos.