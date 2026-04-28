Destino Turquía: el golf asiático desembarca en la “Costa Turquesa” y rodeada de lujo

ANTALYA.- Es un hervidero de jugadores y caddies antes de jugar por los golpes. Puro golf; ruido de pesadas bolsas de palos, pelotitas que surcan el cielo celeste y banderas flameando al compás de la brisa. Se escucha el “¡swoosh!” de los swings a lo largo del driving range del National Golf Club de Belek, el primer campo de Turquía valorado internacionalmente. Unos kilómetros más allá, los turistas se bañan en las aguas de la denominada “Costa Turquesa”, la Riviera Turca, que también es sinónimo de turismo de golf de alta calidad, canchas con nivel de campeonato, hoteles de lujo y la posibilidad de jugar todo el año gracias al clima templado.

Hay mucho en juego en esta ciudad situada en la costa suroeste de Turquía, a orillas del mar Mediterráneo, dentro de la provincia de Antalya: además de playas, acantilados, montañas verdes y resorts, el DP World (el ex European Tour de golf) realiza su última parada de la gira asiática del primer fragmento del calendario.

Transmitido para 176 países, el certamen final antes de meterse de lleno en Europa arranca este jueves. El Turkish Airlines Open emprende su novena realización y se disputará por primera vez en esta sede. Un certamen que en 2013 fue bendecido por Tiger Woods para su visibilidad mundial y que en los años siguientes pasó a formar parte de la Serie Rolex desde 2017 hasta 2019, cuando Justin Rose ganó dos veces y su compatriota inglés Tyrrell Hatton se alzó con un trofeo.

Tras su regreso al calendario del DP World Tour en 2025 después de una pausa de cinco años entre 2020 y 2024, ahora sirve de puente entre el final del periplo asiático y el comienzo de la próxima gira por el Viejo Continente, símbolo de la globalidad del viejo European Tour, que al final del camino entregará diez lugares para el PGA Tour, con la conclusión de la Race to Dubai.

A casual 190 mph drive from Marco Penge 😮‍💨#TurkishAirlinesOpen | #TourArchive pic.twitter.com/mWgUK6LT7m — DP World Tour (@DPWorldTour) April 28, 2026

La bolsa total es de 2,75 millones de dólares, mientras que el ganador recibirá 200.000 dólares. Y entre los jugadores de 32 países, un argentino: Andrés Gallegos, el lobense formado en Aeroclub Fortín Lobos que necesita repuntar imperiosamente en un año debut dificil en el DP World, aunque viene de alcanzar un valioso 12° puesto en Haryana, la India. Es un momento crucial de la temporada, ya que los miembros del circuito que terminen entre los tres primeros puestos del Asian Swing Rankings quedarán exentos de participar en el PGA Championship, segundo major del año, el próximo mes en Aronimink Golf Club, Pensilvania.

Par 72 y con una longitud de 7287 yardas, el campo del National Golf Club se jacta de haber tenido el primer reconocimiento internacional para una cancha turca de elite. La estrella es el green-isla del hoyo 2 y el récord actual del campo es de 66 golpes (-6), establecido por el alemán Bernd Ritthammer en el Turkish Airlines Challenge de 2014. Si se supera esa marca esta semana, el primer jugador en lograrlo recibirá un premio de 40.000 dólares; otro incentivo.

The second hole at National GC has an island green (and a tortoise 🐢) #TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/QhuWIYDPs6 — DP World Tour (@DPWorldTour) April 28, 2026

¿Figuras? Francesco Molinari y el ganador de la Serie Rolex, el inglés Paul Waring, serán los más destacados del field. Molinari se convirtió en el primer golfista italiano en ganar un Major al imponerse en el Open Championship de 2018, en Carnoustie. Seis veces ganador del DP World Tour, Molinari también representó al equipo europeo en tres victorias de la Ryder Cup, en 2010, 2012 y 2018, donde consiguió el punto decisivo en Le Golf National de París.

Tuesday practice with the Molinari brothers 🇮🇹#TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/n5RmhSHNo1 — DP World Tour (@DPWorldTour) April 28, 2026

Mientras tanto, esta lujosa región de Turquía ostenta más de 30 complejos turísticos de cinco estrellas integrados con campos de golf de campeonato, en una ciudad que recibe anualmente a unos 16 millones de extranjeros. Desde 2016, el número de golfistas registrados en Turquía se duplicó con creces, con casi 7000 jugadores activos en todo el país y alrededor de 1000 jóvenes golfistas en programas de formación. Todo acompaña: Turkish Airlines, que regresa como sponsor principal en 2026, y las canchas diseñadas por figuras emblemáticas como Sir Nick Faldo y Colin Montgomerie, que contribuyeron a consolidar la reputación mundial de Belek. Aunque claro: los principales focos del golf mundial están puestos en el PGA Tour, la meca para cualquier golfista.

Martin Couvra el ganador del Turkish Airlines Open 2025 sportskeeda.com

El año pasado, el francés Martin Couvra ganó su primer título del DP World Tour aquí, lo que le valió ser coronado Novato del Año Sir Henry Cotton 2025. Ahora, el botín está a disposición de 156 jugadores en un manto verde de lujo, con aires de exclusividad.