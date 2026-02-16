Anthony Kim, el golfista del milagro: batalló contra las drogas y el alcohol y emocionó al ganar a los 40

ADELAIDA, Australia.– Anthony Kim salió de un remolque del PGA Tour en Quail Hollow y se dirigió directamente al estacionamiento el 4 de mayo de 2012. Metió sus palos en el maletero y se fue conduciendo, desapareciendo del golf y de la vista pública durante 12 años.

El estadounidense Kim regresó al ambiente en 2024, y al golf por completo este domingo en Australia, lleno de energía para culminar una remontada asombrosa, no sólo en la ronda final de LIV Golf Adelaide, sino en la vida. Ubicado a cinco golpes del español Jon Rahm y del estadounidense Bryson DeChambeau arrancó la última vuelta en tierra australiana y cerró con una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo el par, para su primera victoria en casi 16 años. Kim totalizó 265 golpes en la cancha de par 72, con un recorrido final que incluyó 9 birdies. En las cuatro jornadas, presentó tarjetas de 67-67-68-63, con un total de 24 birdies, un águila y 3 bogeys.

Anthony Kim reacciona al conseguir el título en el último día del torneo LIV Golf Adelaide en The Grange Golf Club @LIV Golf

Ofreció un espectáculo electrizante, con reacciones de patadas al aire y puños alzados, con sus cuatro birdies consecutivos ante la galería de espectadores más numerosa y ruidosa de la temporada en LIV.

“Soy demasiado viejo para estar reaccionando así, porque creo que me lastimé algo en la cadera”, bromeó Kim, de 40 años. “Pero diré que eso fue por todos los momentos oscuros que atravesé en mi vida y de los que tuve que salir. Con cada putt que entraba sentía la lucha y que la estaba superando. Fue terapéutico estar ahí afuera, pelear a través de eso y terminar arriba”.

Anthony Kim en 2011, cuando se alistaba para jugar el British Open en Royal St George's Archivo

Esas luchas incluyen una adicción a las drogas y al alcohol tan grave que Kim considera un pequeño milagro que siga con vida. Alguna vez se conoció que consumía drogas mientras caminaba entre hoyo y hoy en el Augusta National, escenario del Masters de Augusta, uno de los Majors más codiciados por los golfistas. También se filtró la confesión de que contempló la posibilidad del suicidio durante al menos 15 años. Tiempos en los que su cabeza era avasallada por los demonios. Su historia es sencillamente espeluznante, sobre todo para alguien que pudo alcanzar la gloria a los 25 años, cuando estaba en su esplendor.

Kim está casado con Emily y tiene una hija de 4 años, Bella, que corrió hacia el green del hoyo 18 en The Grange Golf Club y se lanzó a sus brazos. “Poder compartir este momento –aunque Bella no lo entienda, algún día lo hará- y que ella pueda correr al green y ver que su papá no es un perdedor fue uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó.

LIV Golf se arriesgó al invitar a Kim en 2024, cuando apenas podía caminar, y a menudo terminó en el fondo de los pequeños grupos de participantes. La temporada pasada no fue mucho mejor, aunque mostró señales de progreso -“1% mejor cada día” es su lema- hacia el final del año.

Anthony Kim en 2010, cuando triunfó en Houston, la que había sido su última victoria hasta este domingo @LivGolf

Quedó fuera de la liga financiada por el fondo saudí. Empató en el quinto lugar en el Saudi International. Tuvo que disputar un torneo clasificatorio el mes pasado sólo para conseguir otra temporada en el LIV Tour. Quizá hubo un impulso final de confianza: Dustin Johnson incorporó a Kim a su equipo 4 Aces cuando Patrick Reed decidió dejar la liga.

La victoria por tres golpes sobre Rahm fue tan grande como cualquier momento en LIV, en un período en el que la liga perdió a dos de sus nombres más importantes: Brooks Koepka y Reed. Para Kim, lo único que importaba era cerrar el círculo.

“Sé que los medios generales no lo van a mencionar”, indicó, debido a que su triunfo ocurre en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno, las 500 Millas de Daytona y el Juego de Estrellas de la NBA. “Pero para la gente que sí se entere, quiero ser un buen ejemplo”, añadió. “Diría que no fui la mejor persona, la mejor pareja, el mejor hijo que podía ser cuando era más joven. Pero quien soy hoy es una persona completamente distinta. Con Dios, mi familia y mi sobriedad como cosas clave en mi vida, puedo llegar tan lejos como quiera”.

La clasificación final en el Liv Golf Adelaide @LivGolf

Jugando con pantalones cortos negros –con calcetines negros hasta media pantorrilla y zapatos blancos– ante una gran multitud en un día soleado en The Grange, Kim alcanzó a Rahm tras nueve hoyos y luego se despegó. Miles de espectadores lo siguieron por el fairway del 18 cuando culminó su día increíble. Rahm cerró con 71, para un total de 268 (-20) y DeChambeau firmó 74, con un score global de 271 (-17).

Fue su primera victoria desde el Houston Open de 2010, la última de sus tres conquistas en la gira de la PGA. Su mejor resultado en el LIV había sido el puesto 22° la semana pasada en Arabia Saudí. Ganó 4 millones de dólares por este triunfo. Vale recordar que en su mejor temporada en el PGA Tour ganó poco más de 4.600.000 millones de dólares.

Kim tuvo su mejor performance, llegando a ser el 6° del mundo, en 2008, el año en que jugó su única Copa Ryder en Valhalla y necesitó sólo 14 hoyos para vencer a Sergio García en individuales. Ahora se encuentra cerca de alcanzar el Top 200, ya que LIV obtiene puntos para el ranking mundial. Pero nada le impedirá seguir disfrutando de su día inolvidable.

Los festejos del campeón

AK climbs to the top after nearly 12 years away 🏆#LIVGolfAdelaide | @RiyadhAir pic.twitter.com/9rDnFLLVdt — LIV Golf (@livgolf_league) February 15, 2026

Sobre todo después de esa prolongada ausencia, cuando era un jugador en ascenso y algunos se animaban a compararlo con Tiger Woods. Era de los golfistas más extrañados por el público, y por los sponsors, claro. En 2023, The New York Times presentó una nota especial sobre el “misterio Kim”, de Andre Keh, y que fue publicada por LA NACION. En junio de 2012, sufrió una lesión en un tendón de Aquiles que mereció cirugía y fue el comienzo de su “desaparición pública”. Dos años después, se informaba que ya no jugaba al golf ni siquiera de manera recreativa.

En esa nota, se mencionaba especialmente: “Una década después de que Kim dejara de jugar al golf profesional, la gente sigue fascinada con él, sigue preguntándose dónde está, sigue sintiendo curiosidad por saber si volverá algún día. Se lo preguntan, en parte, por su talento. Su potencia, su toque, su coraje eran una receta de grandeza sostenida. Pero, sobre todo, se lo preguntan porque nunca se molestó en dar explicaciones. En un mundo de interminables giras de jubilación y conmovedores discursos de despedida, Kim se marchó en 2012 sin decir adiós y casi no ha hecho apariciones públicas desde entonces.

Kim y Bella, en la fiesta de entrega de premios: un momento largamente esperado BRENTON EDWARDS - AFP

“Se suponía que Kim iba a ser el próximo Tiger Woods. En lugar de eso, se convirtió en el J.D. Salinger del mundo del deporte. Sports Illustrated lo llamó ‘el yeti del golf’. Fotos e historias que insinúan su paradero se hacen virales regularmente en las redes sociales. El verano pasado, cuando el nuevo circuito LIV Golf empezó a reclutar jugadores con enormes sumas de dinero garantizadas, la mente de mucha gente se dirigió al mismo interrogante: ¿Podría Kim, de sólo 37 años, volver a jugar?“.

A los 40 volvió esplendorosamente para celebrar algo más que una victoria en Adelaida. En ese abrazo con la pequeña Bella hay un sinfín de sensaciones y la certeza de que en la vida de Anthoy Kim ha parado de llover.

Con información de AP