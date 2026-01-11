Brooks Koepka pidió su reincorporación al PGA Tour tras dejar LIV Golf

Brooks Koepka, una de las figuras más resonantes que abandonó el PGA Tour para unirse a LIV Golf en 2022, solicitó formalmente su reincorporación al circuito profesional estadounidense. La noticia, que sacude el panorama del golf mundial, sugiere un fuerte golpe para la liga saudí y marca un antes y un después en la rivalidad que polarizó este deporte en los últimos años.

La noticia se conoció a través de un comunicado compartido por su representante, que mencionaba: “La familia siempre ha guiado las decisiones de Brooks, y él siente que este es el momento ideal para pasar más tiempo en casa. Brooks seguirá siendo un gran defensor de LIV Golf y les desea a la liga y a sus jugadores mucho éxito”.

Brooks Koepka celebra con el Wanamaker Trophy, después de ganar el PGA Championship 2023, enOak Hill Country Club, fue el último de sus cinco majors conquistados KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La solicitud de del quíntuple campeón de majors llega en un momento clave, luego de que el PGA Tour levantara la prohibición a sus antiguos jugadores el pasado mes de diciembre, abriendo una ventana para su regreso bajo ciertas condiciones estrictas. Entre ellas, se estipula que los golfistas que deseen volver deben someterse a un riguroso proceso de reincorporación y, de ser aceptados, afrontar “millones de dólares” en multas por su participación en LIV. Este requisito, aunque oneroso y significativo, no parece ser un impedimento para el ex número uno del mundo, dada la envergadura de su decisión.

Koepka ganó tres veces el PGA Championship (2017, 2018 y 2023) y el US Open en dos ocasiones (2018 y 2019). Además, fue número 1 del ranking

Scott O’Neill, CEO del PGA Tour, confirmó las conversaciones en curso con el equipo de Koepka, indicando la seriedad de la situación y el protocolo que se sigue. “Estamos en conversaciones con el equipo de Brooks desde hace varias semanas. Estamos evaluando su solicitud de acuerdo con nuestras políticas. Brooks es un jugador de élite y su regreso sería beneficioso para el circuito, pero el proceso debe seguir su curso”, afirmó O’Neill. Esta declaración subraya tanto el interés del Tour en recuperar a una de sus estrellas como la necesidad ineludible de mantener la integridad de sus reglamentos y procesos.

Actualmente, Koepka ocupa el 244° puesto del ranking mundial, aunque está habilitado para jugar los cinco majors

Koepka, de 35 años, fue uno de los primeros y más influyentes golfistas en migrar a la liga financiada por Arabia Saudí, seducido por un contrato “multimillonario” que ahora estaría dispuesto a dejar atrás. Su partida en 2022 fue un hito en la formación de LIV Golf y su eventual retorno podría sentar un precedente para otros jugadores de alto perfil que también optaron por el circuito disidente.

Se especula que la decisión de Koepka podría desatar una ola de solicitudes similares, debilitando aún más la estructura de LIV Golf, que ya ha enfrentado desafíos significativos en su intento de consolidarse como una alternativa viable y sostenible al PGA Tour en el largo plazo.

La posible vuelta de Koepka al PGA Tour no solo reconfiguraría el listado de jugadores de élite, sino que también revitalizaría la competencia y el interés de los aficionados en los eventos tradicionales del PGA Tour. Su reputación como competidor feroz en los torneos más importantes le asegura un lugar destacado en cualquier circuito. La incertidumbre ahora reside en los plazos exactos del proceso de reincorporación y en la magnitud precisa de las sanciones económicas que deberá afrontar, aunque todo indica que ambas partes están dispuestas a negociar para facilitar un desenlace que parece beneficioso para el golf en su conjunto, al menos desde la perspectiva de la organización.

La expectación es máxima para ver si el PGA Tour logra integrar nuevamente a uno de sus talentos más significativos, cerrando un capítulo de la historia reciente del golf y abriendo otro de posible reunificación de facto.

McIlroy, más permisivo

El golfista norirlandés Rory McIlroy, una de las voces más influyentes del PGA Tour, moderó hace una semana su postura frente a los jugadores que se unieron a LIV Golf y abrió la puerta a una posible “amnistía” si el objetivo final es la unificación del deporte. Sus declaraciones, realizadas en el podcast The Overlap, sugieren un cambio de estrategia para reconstruir la fracturada escena del golf profesional, buscando la reconciliación.

McIlroy expresó que los golfistas que optaron por la liga saudí “ya pagaron las consecuencias” por su decisión. Reconoció haber sido “demasiado crítico con los chicos que se fueron” y matizó: “No todo el mundo está en la misma posición que yo. Si te ofrecen el doble de dinero por hacer el mismo trabajo, es bastante difícil decir que no”, explicó. Esta perspectiva más comprensiva marca un giro en su habitual firmeza contra LIV.

Rory McIlroy, de Europa, celebra después de embocar un putt en el hoyo 15 durante su partido individual en el campo de golf Bethpage Black en el torneo de golf de la Ryder Cup, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Farmingdale, N.Y.. (AP Photo/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Resta saber qué posición toma el PGA Tour respecto de Koepka según su política. En principio, no podría competir en sus torneos hasta agosto. Hace unos días se supo que ni siquiera iban a dejar a Pat Perez participar en el circuito de veteranos (PGA Tour Champions), porque el año pasado ejerció de comentarista de los torneos del LIV, aunque no había disputado ningún certamen desde 2024. El PGA alegó que tuvo una “asociación con un evento no autorizado”.

Una vez presentada la solicitud, el PGA Tour pondrá en marcha su proceso de readmisión y evaluación disciplinaria. Dicho procedimiento incluirá aportaciones del Policy Board del circuito, entre cuyos directores jugadores se encuentra Tiger Woods, así como del Future Competition Committee, órgano en el que también participan Woods, Patrick Cantlay y Adam Scott, entre otros.

Sí Koepka está habilitado para disputar este año el Masters, el PGA Championship, el US Open y el Open Championship gracias a su victoria en el PGA Championship de 2023, que le otorgó una exención de cinco años para los cuatro grandes torneos.