Qué se sabe de la lesión de Leonardo Balerdi y sus posibles reemplazos

La selección argentina comenzó este sábado 6 de junio de la peor manera luego de confirmarse que Leonardo Balerdi se lesionó en un entrenamiento y se perderá el Mundial 2026. Por este motivo, Lionel Scaloni deberá convocar a su reemplazo, el cual sí o sí debe ser uno de los integrantes de la lista de 55 futbolistas que envió a FIFA semanas atrás.

Según informó la propia cuenta de X de la selección argentina, “Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”. De esta manera, el jugador de Olympique de Marsella deberá volver a Francia para tratarse y la Scaloneta tendrá que ir en búsqueda de un nuevo jugador para su nómina.

Así se confirmó la baja de Balerdi de la lista del Mundial 2026 Captura X (@Argentina)

Quiénes podrían reemplazar a Balerdi

Tras semanas de expectativa, Scaloni convocó a 26 de los 55 futbolistas preseleccionados, por lo que un total de 29 se quedaron con las ganas de poder representar a Argentina en el Mundial 2026. Ahora, con la baja del defensor central, se abre nuevamente una ventana para que uno de esos 29 jugadores se sume a la puesta a punto en los Estados Unidos.

Si bien hay muchos futbolistas entre los que puede elegir, lo más probable es que el entrenador se incline por un defensor, ya que para esta Copa del Mundo apenas llamó a ocho que se desempeñan habitualmente en este sector. Por este motivo, el equipo quedaría descompensado si opta por un volante o delantero. A continuación, las opciones:

Agustín Giay (Palmeiras).

(Palmeiras). Nicolás Capaldo (Hamburgo).

(Hamburgo). Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise).

(Union Saint Gilloise). Lucas Martínez Quarta (River Plate).

(River Plate). Marcos Senesi (Bournemouth).

(Bournemouth). Germán Pezzella (River Plate).

(River Plate). Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

(Boca Juniors). Zaid Romero (Getafe).

(Getafe). Marcos Acuña (River Plate).

(River Plate). Gabriel Rojas (Racing Club).

Senesi es el futbolista más pedido por los hinchas en redes RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es importante recordar que tanto Giay como Capaldo ya están junto al plantel porque Scaloni los convocó para los amistosos con motivo de las lesiones que sufrieron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes todavía no está confirmado que puedan disputar el Mundial y también podrían ser bajas. Por otro lado, Senesi parece ser la opción obvia, ya que su ausencia entre los 26 fue una de las principales críticas para el cuerpo técnico de la selección.

Hay mucha incertidumbre alrededor del estado físico de Molina y Montiel, los laterales derechos de la selección

Otra opción podría ser la convocatoria de Acuña, lo que completaría un esquema de dos jugadores por puesto para la defensa. Este aspecto también tiene su lógica porque Nicolás Tagliafico tiene mucha responsabilidad de cara a la Copa del Mundo, donde es el único lateral izquierdo del plantel. Si bien Facundo Medina puede ocupar este lugar, desde que llegó a Europa se desempeña como central.