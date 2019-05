El secreto de Koepka en el green antes de ejecutar cada putt

19 de mayo de 2019

Brooks Koepka ya está en la historia grande del golf: con dos títulos en el US Open (2017 y 2018) y uno en el PGA Championship (2018), el norteamericano se encamina ahora a sumar una nueva consagración de las grandes en Bethpage Black, la cancha de dificultad monstruosa que lo tuvo como líder hasta los primeros 54 hoyos, con 7 golpes de ventaja.

Cada golfista tiene sus rutinas, pero quizás haya una que siga pasando inadvertida en el caso de Koepka. Antes de cada putt, el N° 3 del ranking mundial realiza dos golpes de práctica, luego limpia la cara del putter con su mano izquierda, para luego impactar la pelota y buscar el hoyo. Puede parecer un detalle insignificante e intrascendente, pero se convirtió en una parte indispensable de sus movimientos cerca de la bandera.

Todo comenzó con una enseñanza de su primer coach, Warren Bottke. El entrenador conserva varias notas detalladas de todas sus lecciones con Brooks, incluida la que le dio cuando este gran campeón tenía apenas 14 años, el 14 de noviembre de 2004:

"Nunca se sabe cuándo va a haber una partícula de arena en la cara del putter, así que limpiala siempre".

El joven Koepka se tomó en serio ese consejo y lo hace religiosamente antes de cada uno de sus putts, hasta el punto que ahora es parte vital de su ritual previo al movimiento con el putter.

"Es gracioso, porque si no limpio el putter, no puedo entrarle la pelota. Uno, dos, limpiar y pegar", dice Koepka, que agrega: "Muchas veces, si no lo limpio, tengo que retroceder y comenzar de nuevo".

El ritual del "uno-dos y limpieza" ya forma parte importante de su swing cerca del hoyo, aunque parezca irrelevante. Es un poco peculiar, pero sus resultados son indiscutibles si se atienden las grandes gestas que ya logró en el PGA Tour.