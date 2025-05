Scottie Scheffler, campeón del PGA Championship: el número 1 del mundo, en todo su esplendor

Scottie Scheffler es el nuevo campeón del PGA CHampionship. El número 1 del mundo sumó otra gema a su colección, su tercer título grande luego del doblete en el Masters de Augusta (2022 y 2024). Es el 15º trofeo del nacido en New Jersey en el tour principal, todo conseguido en tres años y 94 días: un lapso apenas por encima de quienes alcanzaron ese mismo logro, nada menos que Tiger Woods (3 años y 32 días de 1996 a 1999 para llegar a 15 títulos) y Jack Nicklaus (3 años y 45 días, de 1962 a 1965). En esas aguas navega quien hoy domina el mundo del golf con mando firme. Desde la parte técnica y mental, la impresión es que nadie está ahora cerca de discutir su liderazgo.

El emblemático campo del Quail Hollow tampoco se resistió a la solidez de Scheffler, que se adueñó del Wanamaker Trophy y un cheque por 3,42 millones de dólares. Atrás quedó el enojo del jueves, cuando tropezó en la laguna de la izquierda, primero, y luego protestó contra los árbitros por la imposibilidad de jugar con lie mejorado, la regla que permite levantar la pelota, limpiarle el barro y volver a ponerla en posición para ejecutar el siguiente golpe.

También quedó lejos el triste recuerdo de lo sucedido hace un año, en el PGA Championship 2024, cuando el mundo entero miraba sorprendido al número 1 del mundo arrestado y con el traje naranja de presidiario, por un confuso incidente vial en las cercanías del Valhalla Golf Club, en Louisville. Prueba de su mentalidad granítica, ese mismo día fue liberado y jugó una enorme vuelta de 66 golpes. Terminaría ese torneo en el octavo puesto.

Scottie Scheffler sale desde el bunker del hoyo 10 durante la ronda final del PGA Championship ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En Charlotte, el mejor golfista del planeta impuso su ley. “El PGA Championship es un torneo especial para mí. Estoy orgulloso de lo que hice esta semana, de estar fuerte mentalmente y pegar los golpes buenos cuando lo necesitaba, di un paso adelante en el momento necesario. Eso es algo que recordaré mucho tiempo”, expresó Scheffler.

A despecho de los problemas mencionados, el líder del tour terminaba el primer día dos golpes bajo el par (69). Mejoró el viernes (68) y arrasó el sábado (65), con una arremetida descomunal de -5 para los últimos cinco hoyos y una actuación superlativa en The Green Mile, los temidos tres últimos hoyos del Quail Hollow.

Eso le permitió llegar al último día con tres golpes de ventaja. Una diferencia que asomaba sencilla de manejar. Porque, además, los posibles competidores se fueron cayendo. No importó el bogey de arranque, porque corrigió enseguida con birdie en el 2, acorde a su estilo de recuperarse de inmediato después de un tropiezo. Para tener en cuenta, Scheffler cometió un bogey o peor en 13 hoyos a lo largo de la semana, pero respondió con un birdie inmediato en ocho ocasiones, un elevado 61,5% de recuperación. Cuando más importaba, cuando más lo necesitaba, el número 1 asomó en toda su dimensión.

Se lo notaba incómodo al líder del campeonato en el comienzo de la jornada. Pero nadie se le acercaba. Lo intentaron Davis Riley, el sueco Alex Noren, Bryson DeChambeau. Más temprano, Harris English, con una formidable última vuelta de 65, había trepado hasta el sexto escalón. Si Woo Kim, protagonista el sábado, naufragaba con un discreto y salía del Top 5 del torneo. Scheffler, apenas empezada su vuelta, llegó a estar cinco golpes abajo de los segundos.

Por fin, apareció un contendiente, Jon Rahm. El español, con experiencia de haber ganado un par de títulos grandes, se animó y empezó a achicar distancias: birdies en el 8, 10 y 11, al mismo tiempo que el número 1 se complicaba. Por unos minutos, el leaderboard los mostró con el mando compartido, ambos con -9.

El saludo de Scottie Scheffler tras su gran victoria en el Quail Hollow George Walker IV - AP

Pero, cuando la arremetida del vasco parecía condimentar la última vuelta del torneo, Scheffler empezó a tomar distancia con un birdie en el 10. Rahm buscó, pero se le escaparon un par de birdies por nada. En el 13, su putt bordeó la parte interna del hoyo, giró hacia la derecha y salió; enseguida, en la salida del 14, la pelota picó en la puerta del green, pero en lugar de ir hacia la bandera, cayó en el bunker de la derecha.

Mientras a Rahm se le iban las oportunidades, el norteamericano mostró aplomo para amplias distancias. El español se hundió por completo en The Green Mile: bogey en el 16 y doble bogey en el 17 y el 18; del segundo al octavo escalón casi sin escalas. Scheffler, inmutable, apagó la última resistencia con sendos birdies en el 14 y 15. Concluiría con cinco impactos de ventaja sobre English, DeChambeau y Riley: el primer jugador en ganar sus primeros tres majors por 3 o más golpes de diferencia desde 1983, tiempos de Severiano Ballesteros.

“Sabía que iba a ser un último día desafiante, terminar un major siempre es difícil, pero creo que hice un buen trabajo No tenía mis mejores golpes, aunque me mantuve en mi juego, con paciencia a partir del hoyo 9, y creo que en la segunda parte del recorrido tuve muy buenos golpes. Estoy muy orgulloso de todo camino que recorrí esta semana, luchando con mi swing los primeros dos días, creo que no había tenido una preparación tan buena como quería, pero Teddy (Ted Scott, su caddie desde 2021) me ayudó a estar concentrado. Estoy orgulloso de todo mi equipo”, señaló el nuevo campeón, que remarcó la tarea de su coach, Randy Smith.

Quedaron además, para destacar, dos muy buenas actuaciones sudamericanas: el venezolano Jhonattan Vegas, líder hasta un buen tramo de la tercera jornada, cerró el torneo en el quinto puesto, más allá de una última vuelta de 72 (+1). Un poco más abajo, el chileno Joaquín Niemann se metió en el Top 10 del campeonato con un recorrido de 68 para el último día. Eso sí: arriba de todo quedó Scottie Scheffler, dominador absoluto.