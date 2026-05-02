Daniel Rodrigues y Mikael Lindberg lideran a 18 hoyos del fina del Turkish Airlines Open

ANTALYA, Turquía.- Es la oportunidad del primerizo, de aquel que recibe el bautismo. Del que se estrena en un logro muy buscado desde chico. Por estas horas sueña Daniel Rodrigues, uno de los punteros del Turkish Airlines Open tras la tercera ronda. Pero el portugués de 23 años no quiere adelantarse pasos ni proyectarse mucho más allá. Sabe que todavía no tiene nada entre sus manos, lo único tangible es su dulce realidad deportiva hasta los 54 hoyos.

“Tengo presente en el fondo de mi mente la chance de ganar, pero no me gusta pensar demasiado en ello. Sé lo que está en juego y siempre es lindo jugar por esas cosas, pero al fin y al cabo, tenés que pegar golpes durante 18 hoyos y es mucho tiempo, así que solo debés hacer tu mejor esfuerzo. Eso es todo”, señala Rodrígues, que con 209 golpes (-7) comparte la punta del certamen del DP World Tour con Mikael Lindberg, quien había surgido como puntero tras la primera ronda.

Lo más apasionante del Turkish Airlines Open es que hay 14 jugadores separados únicamente por dos golpes. Y entre ellos Ashun Wu (-5 total). ¿Qué tiene de particular este jugador chino? Que su caddie es el experimentado argentino Jorge Gamarra, que lleva nada menos que 38 años desempeñándose en esta profesión en el Tour Europeo.

Daniel Rodrigues and Mikael Lindberg share the lead heading into Sunday as both players look to win for the first time on the DP World Tour 🤝#TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/fE9DpAS7f2 — DP World Tour (@DPWorldTour) May 2, 2026

El portugués estaba fuera del radar de los candidatos. Con un ranking 511° y 53° en la Carrera de Dubai, tampoco quiere cargarse con las deudas golfísticas de su país, porque apenas dos de sus compatriotas ganaron en el ex Tour Europeo en la historia: Daniel Silva (1992, Jersey European Airways Open) y Ricardo Santos (2012, Madeira Islands Open).

De a poco, Rodrigues va construyendo una carrera sobre el fairway: se formó en la Universidad de Texas A&M, tuvo una destacada carrera como amateur -sin estar entre los top- y se volvió profesional en 2024. En sus primeros palotes, jugó certámenes en el HotelPlanner Tour el año pasado y obtuvo la tarjeta del DP World Tour en 2025 a través de la escuela clasificatoria; solo lleva 12 torneos en la elite europea.

En Turquía, está demostrando valor y entereza: supo hacerse fuerte en una jornada accidentada, en donde la lluvia empapó el campo del National Golf Club de Belek, que sin embargo drenó sin inconvenientes. Eso sí, se necesitó de una pausa de dos horas para que se despejara la amenaza de tormenta y la tercera ronda pudiera continuar.

“Estoy muy satisfecho. No sabíamos si íbamos a tener lluvia o tormentas, así que el comienzo del día no fue como los otros dos días, que fueron lindos, pero solo tuve que hacer lo que venía haciendo en las dos primeras vueltas y estuvo bien; fue realmente bueno”, comentó Rodrigues, autor de 68 golpes (-4) este sábado, con seis birdies y dos bogeys.

Lo bueno de Rodrigues es que no estuvo preso de la incertidumbre, como sí en el caso de otros colegas: firmó la tarjeta poco antes de esa interrupción de 120 minutos debido a la presencia de rayos en la zona, y se subió a lo más alto en el Club House con siete bajo par, para luego observar cómo sus rivales perdían terreno tras la reanudación.

En tanto, el sueco Lindberg se mantuvo firme con siete bajo par después de una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, un golpe por delante de un grupo de seis jugadores que comparten el tercer puesto en el National Golf Club. “Fue un día extraño. Es un campo muy, muy complicado. Sentí que jugué bastante bien en los primeros nueve hoyos. Desafortunadamente, tuve un par de tres putts al empezar el día, pero logré embocar algunos en el medio, lo cual fue bueno”, dijo el escandinavo.

Mikael Lindberg needed to birdie his final hole to take the outright lead into tomorrow...#TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/MJB88SAuAc — DP World Tour (@DPWorldTour) May 2, 2026

Rodrigues arrancó con todo: consiguió birdies en cuatro de los primeros seis hoyos y, tras el bogey en el octavo, recuperó su impulso con un magnífico approach en el 10. Ese birdie fue seguido por otro en el 14 que le dio brevemente el liderazgo en solitario hasta que encontró un freno con el bogey en el 16, aunque aun así se mantuvo en lo más alto.

El novato busca su primera victoria en el DP World Tour, con la clasificación para el PGA Championship también en juego para los tres mejores clasificados en el Asian Swing, que concluye con este certamen.

Fue día de paraguas, análisis meteorológicos y alertas, en una cancha que terminó resistiendo el vendaval. La interrupción se produjo con Ewen Ferguson liderando con ocho bajo par, pero a punto de ejecutar un putt para bogey tras haber encontrado un obstáculo en el hoyo 16. El intento del escocés para salvar el par tras la reanudación pasó apenas por el costado del hoyo, lo que lo dejó con seis bajo par.

Gregorio De Leo y Rocco Repetto Taylor también perdieron golpes al final para quedar fuera de la vanguardia compartida, mientras que Lindberg hizo par en todos los hoyos del trayecto de vuelta. El sueco, diez años mayor que Rodrigues, construyó su marcador con una racha de cuatro birdies consecutivos a partir del hoyo 4.

Al líder de la segunda ronda, De Leo —cuya tarjeta de 73 no incluyó birdies, pero sí tres bogeys y un impresionante putt para águila de casi 30 metros en el 14— y a Repetto Taylor se sumaron con seis bajo par Wenyi Ding, Ugo Coussaud, Kazuma Kobori y Guido Migliozzi.

One of the longest putts we've seen this season! pic.twitter.com/Ox7YYZ87v8 — DP World Tour (@DPWorldTour) May 2, 2026

Debido a que el pronóstico climatológico para el domingo es malo, la ronda final comenzará a las 7 hora local, con Rodrigues y Lindberg saliendo en el grupo final junto al francés Coussaud a las 9.10. Si la vuelta no llegara a concluirse, se jugará un playoff entre los dos que terminaron como líderes el sábado. En el peor de los casos, se definirá el lunes.