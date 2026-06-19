Dustin Johnson, a diez años de ganar su primer Major en el mismo torneo, sufrió el búnker maldito en el US Open

Oriundo de Carolina del Sur, Dustin Johnson no es precisamente un improvisado en el mundo del golf. Cuenta, en su haber, con dos Majors conquistados: el US Open 2016 y el Masters de Augusta 2020. También ocupó el segundo puesto en el Open Británico 2011 y en el PGA Championship 2019 y 2020. Es decir, un jugador relevante de grandes torneos, de los importantes.

Con 42 años, basta con agregar que ha obtenido 24 títulos como profesional y que en 106 oportunidades terminó entre los diez primeros. Transita por su decimonovena temporada, repartido entre el PGA Tour y el LIV saudí. Fue número 1 del mundo durante 81 semanas y elegido jugador del año de la PGA en 2016.

Vuela todo: Wyndham Clark pegando en el rough del hoyo 14 David J. Phillip - AP

Johnson fue nombrado Jugador del Año de la PGA of America y el PGA Tour de 2016. Además, tiene su popularidad extradeportiva: está casado con la modelo Paulina Gretzky (hija de Wayne Gretzky, ex jugador de hockey sobre hielo), con quien tiene dos hijos.

Esta semana, en el Shinnecook Hills, en Southampton, Johnson está participando en el US Open de golf, diez años después de aquella victoria inolvidable, su primer Major. Y de alguna manera soñó con otra gran actuación: en la primera vuelta, quedó en la segunda posición tras presentar una tarjeta de 66 golpes (-4), para ubicarse a sólo dos de su compatriota Wyndham Clark (64). Ocho birdies lo envalentonaron en la jornada de apertura, pero contrastaron con los dos bogeys y un doble bogey. De todas formas, quedó ahí, expectante.

Dustin Johnson no la pasó bien en la segunda vuelta del US Open Gerald Herbert - AP

La segunda vuelta le mostraría, una vez más, lo que es el golf. Animador un día, un compendio de errores en la jornada siguiente. Y el estadounidense tuvo un hoyo fatídico, que no olvidará en esta cancha de par 70.

Arrancó con nueve hoyos equilibrados, con apenas un bogey, que lo mantenían entre los puestos de adelante. Se ilusionó con un birdie en el 10, pero a partir del par 3 del 11 empezó su calvario, que se extendió por cinco hoyos. Doble bogey en ese 11, bogeys en el 12 y 13. Pudo cortar la racha negativa con un par en el 14, hasta que llegó al par 4 del 15 y todo se derrumbó.

Con 400 yardas por recorrer, cayó en el búnker de la derecha del green con el segundo golpe. Una pelota que parecía sencilla, aunque con una bandera cercana. Johnson la jugó sin la altura y distancia ideales y la bola, tras pegar en el borde, volvió a su punto de partida. Algo que lo sorprendió, tratándose de canchas americanas, con trampas de arena de las que es más fácil salir, a diferencia de las británicas, donde muchas veces sólo se puede jugar a buena.

Emiliano Grillo es el único argentino que sigue en carrera tras los primeros 36 hoyos: quedaron eliminados Alejandro Tosti y el aficionado Mateo Pulcini CLIFF HAWKINS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Masticando la bronca, Johnson fue a ejecutar el cuarto golpe. Pensando, a esa altura, en sacar approach y putt para un nuevo bogey. “¡Ojalá!“, habrá pensado segundos después. Fue mucho peor que el anterior: un filazo, de esos que duelen, y la bola que salió para la derecha, lejos de la bandera y del lado opuesto del green. Un golpe digno de un “¡Oh my God!” Conclusión: Johnson terminó haciendo un cuádruple bogey (8 en total).

A pesar de que bajó el par en el 16, nada podía sacarle la bronca y la incredulidad. Finalmente hizo 77 (+7), es decir, once golpes más que en la primera vuelta. De esa forma, terminó en el puesto 48°, con 143 goles (+3).

El calvario de Johnson

🚨🪂😳 #EJECT — With a quad bogey on 15, Dustin Johnson is now +8 in his last 5 holes pic.twitter.com/lfCXXCZN6d — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) June 19, 2026

Entre los argentinos que participaron en el certamen, sólo Emiliano Grillo pudo superar el corte clasificatorio de los primeros 36 hoyos, que fue de 144 (+4). Luego de una primera jornada con 73 golpes (+3), el chaqueño tuvo unos segundos 18 hoyos con oscilaciones e igual cantidad de birdies y bogeys: cuatro. De esa forma, totalizó el par 70 y, con 143 (+3), ocupa el puesto 48°, es decir, igual que Dustin Johnson.

Alejandro Tosti, que había quedado prácticamente sentenciado con sus 78 (+8) del primer día, empleó el par 70, con tres birdies y tres bogeys, y sumó 148 y se ubicó 107°. En tanto, el aficionado Mateo Pulcini se despidió con una tarjeta de 77 (+7), producto de ocho bogeys y un solo birdie, para ocupar, con 151 golpes, la posición 132.

Wyndham Clark lleva cuatro golpes de ventaja en el US Open CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El líder de la competencia sigue siendo el local Wyndham Clark, aquel campeón del US Open 2023 en una emotiva definición con Rory McIlroy. Con tres birdies y dos bogeys, completó un recorrido de 69 (-1) y se mantiene en lo alto, con 133 (-7), un total sustentado en su gran arranque de torneo. A cuatro golpes, con 137 (-3), lo siguen el inglés Matt Fitzpatrick (70), los estadounidenses Xander Schauffele (66) y Sam Stevens (69) y el coreano Tom kim (67).

La mejor tarjeta del segundo día quedó en poder de otro golfista local: Collin Morikawa, que empleó 65 golpes (-5) y suma 138 (-2). Morikawa se lució con la concreción de siete birdies, a la vez que cometió dos bogeys.

El norilandés Rory McIlroy marcha en el 11° lugar, con el par 140 (69-71), mientras que el inglés Tommy Fleetwood está 22°, con 141 (70-71). Junto con él, otro gran animador del circuito: el estadounidense Scottie Scheffler (72-68).