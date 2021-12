Eduardo “Gato” Romero: el sentido posteo en el que revela su delicado estado de salud

El golfista y actual intendente de la localidad de Villa Allende, Eduardo “Gato Romero, publicó un sentido posteo en Instagram en el que reveló el difícil momento que está atravesando por su delicado momento de salud. A los 67 años, el campeón del Senior US Open de 2008 aseguró que “no va a aflojar” y que “tiene fe en Dios para seguir adelante”.

“Hola vecinos. Les quiero contar, de manera honesta como siempre lo hice, que desde hace algunos meses estoy atravesando un problema de salud que ha requerido distintos tipos de estudios que continuarán en las próximas semanas. No les voy a negar que eso me preocupa y desgasta, pero también quiero decirles que este desafío me fortalece, como me han fortalecido tantos otros obstáculos en mi vida personal y en mi carrera deportiva”, escribió Romero.

Y agregó: “Con el apoyo de familia, amigos, de mi equipo de gestión, de la comunidad de la Villa y, sobre todo de Dios, tengo fe de que voy a salir adelante”.

El posteo concluye diciendo: “Son muchas horas dedicadas a mi salud, pero no pienso aflojar, como tampoco pienso aflojar en mi compromiso con todos ustedes, con mi ciudad. Seguiré trabajando junto a mi equipo para tomar las mejores decisiones por el bien de ustedes, mis vecinos. Sepan que sigo estando, que estoy más presente que nunca y que mi compromiso con Villa Allende permanece intacto”.

Romero es uno de los golfistas argentinos más importantes de la historia: tuvo una larga trayectoria en el Tour Europeo, donde más se destacó, jugó en el PGA Tour y triunfó en la gira de veteranos de los Estados Unidos. Ganó el Abierto de la República, llegó a terminar la temporada 2002 en el 19° puesto del ranking mundial y recibió múltiples premios individuales. El 26 de julio de 2015 fue elegido intendente de Villa Allende por el partido político Propuesta Republicana.