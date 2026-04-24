Ubicaciones gratis para ver a Colapinto en Buenos Aires: cuáles son y cómo acceder

Franco Colapinto realizará este domingo un Road Show en el barrio porteño de Palermo, en las avenidas Libertador y Sarmiento. La alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial. Sin embargo, para quienes no lograron conseguir boletos, la organización habilitó espacios gratuitos con acceso general.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar, por lo que se recomienda llegar temprano para acceder a una buena ubicación. Además, estará prohibida la venta ambulante.

Preparativos y cortes en Av Libertador por el evento que va a tener como protagonista a Franco Colapinto Nicolás Suárez

El evento comienza el domingo a las 8.30 con la apertura de los sectores habilitados. El cronograma de pista incluye cuatro salidas. A las 12.45, el argentino manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y branding de Alpine. A las 14.30, los fanáticos vivirán un momento especial cuando el pilarense maneje el histórico Flecha de Plata inmortalizado por Juan Manuel Fangio. La última tanda de velocidad con el Lotus será a las 15.15, mientras que a las 15.55 el piloto pilarense recorrerá el trazado a bordo de un micro descapotable para saludar a la multitud.

Habrá pantallas gigantes estratégicamente ubicadas para asegurar la visibilidad desde distintos puntos del circuito, tales como el Planetario y el Monumento a los Españoles. Las mismas estarán ubicadas en las siguientes intersecciones: Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El Monumento a los Españoles, uno de los lugares por los que pasará Franco Colapinto este domingo Fabián Marelli

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

Este histórico evento representa el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo internacional al suelo porteño tras 14 años, ya que la última vez fue en una exhibición realizada por Daniel Ricciardo en 2012. Colapinto se convierte así en el primer argentino en conducir un F1 por las calles de Buenos Aires, una experiencia que el joven piloto calificó como un momento único en su carrera. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, señaló.