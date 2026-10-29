El Emiliano Grillo Junior Open 2026 renueva su apuesta por el futuro del golf regional

Después de reunir a 117 jugadores de 12 países en 2025, el Emiliano Grillo Junior Open presentado por Fast Track Logística 5.0 prepara una nueva edición con un propósito que crece junto al torneo: acompañar al semillero del golf latinoamericano y acercar a los jóvenes a oportunidades de desarrollo deportivo y académico. Del 8 al 10 de diciembre de 2026, Pilará Golf, en Buenos Aires, volverá a recibir a aficionados de distintos países para tres jornadas de competencia, aprendizaje e intercambio. La ronda de práctica oficial está prevista para el 7 de diciembre.

El campeonato integra el calendario de la Junior Nations Golf League (JUNGLE) y forma parte de la International Pathway Series (IPS) de la American Junior Golf Association (AJGA). A través de esta vinculación, los participantes de las categorías AJGA tendrán la posibilidad de obtener estatus Performance Based Entry (PBE), que mejora sus posibilidades de acceso a torneos de la asociación en Estados Unidos y Norteamérica. Una conexión que amplía la proyección de los juveniles y los acerca al golf universitario estadounidense.

Emiliano Grillo, ídolo de los chicos y anfitrión del certamen

La continuidad del EGJO fortalece un espacio de encuentro para jugadores, familias, entrenadores y federaciones de la región. Competir frente a golfistas de otros países, sumar experiencia internacional y compartir el recorrido con uno de los referentes del golf argentino son parte de una propuesta que busca acompañar a los participantes en una etapa decisiva de su formación.

Emiliano Grillo estará nuevamente presente como anfitrión. El jugador del PGA Tour ofrecerá una clínica y participará de la ceremonia de premiación, en una edición que también incluirá actividades formativas, encuentros con los jóvenes y acciones solidarias.

La cercanía con Emiliano dejó una de las imágenes más recordadas de 2025: más de 300 personas participaron de su clínica, después de una definición que consagró al cordobés Bautista Gabioud y a la brasileña Maitri Peychaux. La entrega de premios, con Grillo saludando personalmente a los campeones, completó una semana que reafirmó el alcance regional del encuentro.

El Emiliano Grillo Junior Open se jugará bajo la modalidad por golpes individual a 54 hoyos, con 18 hoyos por día

Cuatro categorías y un cupo de 144 jugadores

El torneo estará abierto a golfistas aficionados de cualquier país y tendrá un máximo de 144 participantes, distribuidos en 92 caballeros y 52 damas:

- AJGA Caballeros: de 12 a 19 años, con 70 plazas.

- AJGA Damas: de 12 a 19 años, con 40 plazas.

- Caballeros hasta 13: de 10 a 13 años, con 22 plazas.

- Damas hasta 13: de 10 a 13 años, con 12 plazas.

La edad se determinará al último día de competencia, el 10 de diciembre de 2026. Para participar en las categorías AJGA, los jugadores no deberán haber iniciado estudios universitarios. Las divisiones de 13 años y menores estarán reservadas a miembros de JUNGLE.

El talento de los chicos en el Emiliano Grillo Junior Open del año pasado

La competencia se jugará bajo la modalidad por golpes individual a 54 hoyos, con 18 hoyos diarios. Después de los primeros 36 hoyos habrá un corte clasificatorio de aproximadamente el 50% del field, determinado por separado para cada categoría y rama. El Comité Organizador publicará las condiciones del corte antes del inicio de la segunda jornada oficial.

El Emiliano Grillo Junior Open 2026 presentado por Fast Track Logística 5.0 cuenta con el apoyo de la American Junior Golf Association, la Junior Nations Golf League, la Asociación Argentina de Golf y con la organización y comercialización de Bluedotputt Academia de Alto Rendimiento y FourWinds Sports & Entertainment.

Más información e inscripciones: https://jungle.golf/tournaments/emiliano-grillo-junior-open.